ЦБ РФ с 1 июня установил уровень ставок по своим операциям в виде спредов к ключевой ставке

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - ЦБ РФ принял решение с 1 июня установить размеры ставок по операциям с банками в виде спредов к ключевой ставке, говорится в сообщении на сайте Банка России.

"Данное решение определяет общий подход к установлению размера ставок по операциям Банка России в зависимости от уровня ключевой ставки как основного инструмента денежно-кредитной политики Банка России", - пояснил регулятор.

Кроме того, указанный подход распространяется также на установление ставок по специализированным инструментам рефинансирования ЦБ РФ.

Это решение фиксирует спреды процентных ставок по операциям Банка России к ключевой ставке, действующие в настоящее время.