В Европе возникли проблемы у пользователей банковских карт Visa

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Пользователи банковских карт Visa столкнулись с проблемами в Великобритании и континентальной Европе, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на заявление Visa.

Масштабы проблемы пока сложно оценить, но возмущенные пользователи активно жалуются в соцсетях на невозможность расплатиться банковскими картами. В Visa заявили, что работают над устранением проблемы, но пока не могут указать точные сроки.

В руководстве сети супермаркетов Tesco уточнили, что сложности возникают только при бесконтактной оплате.