ЦБ РФ назначил директора нового департамента безопасности

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Директором нового департамента безопасности Банка России с 1 июня назначен Сергей Петрищев, говорится в пресс-релизе регулятора.
Ранее Петрищев был начальником главного управления безопасности и защиты информации ЦБ (ГуБЗИ).
Как следует из пресс-релиза регулятора, исполняющим обязанности директора другого нового департамента - информбезопасности - стал Артем Сычев, который ранее был заместителем Петрищева. Создание этого департамента было анонсировано в феврале 2018 года. ЦБ также позднее анонсировал планы разделить ГуБЗИ на департамент безопасности и департамент информбезопасности.
Согласно опубликованному 1 июня пресс-релизу, и.о. начальника ГуБЗИ стал Андрей Терентьев.