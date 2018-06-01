ЦБ РФ назначил директора нового департамента безопасности

1 июня 15:12

Глава ФАС перечислил возможные шаги для покрытия дефицита бензина

По мнению Игоря Артемьева, рынок нужно "залить" бензином и снизить акцизы хотя бы до конца 2018 года Подробнее

1 июня 10:23

Heineken открыл свой первый магазин разливного пива в РФ

В концерне назвали открытие торговой точки при пивоварне в Нижнем Новгороде пробным шагом Подробнее

31 мая 17:28

США введут пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС, Канады и Мексики с 1 июня

Трамп решил не продлевать отсрочку Подробнее

30 мая 18:36

Россия согласилась обсудить вопрос о строительстве 2-й нитки "Турецкого потока" в Болгарию через море