В Баку допустили обсуждение пересмотра квот на нефть на встрече ОПЕК и ОПЕК+

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Ряд стран в ходе предстоящей в июне в Вене министерской встречи ОПЕК и ОПЕК+ могут предложить пересмотр квот по сокращению добычи нефти, заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

"Заранее очень сложно предопределить ход встречи, но можно предположить, что с учетом достаточно высокого уровня цен на нефть, определенные страны могут выступить с инициативой рассмотрения вопроса смягчения условий сделки, изменения квот по сокращению добычи нефти. Этот вопрос будет решаться либо во время самой встречи, или в преддверии заседания", - отметил Шахбазов в интервью азербайджанскому телеканалу CBC.

Заседание министров стран ОПЕК и ОПЕК+ состоится 21-23 июня в Вене.

10 декабря 2016 года состоялось министерское заседание стран ОПЕК и стран, не входящих в картель. По итогам встречи страны подписали соглашение о согласованном снижении объемов добычи нефти. Сокращение добычи для стран ОПЕК составляет порядка 1,2 млн баррелей в сутки, что соответствует уровню добычи в 32,5 млн баррелей в сутки.

Страны, не входящие в ОПЕК, снижают объемы добычи нефти на 558 тыс. баррелей в сутки.

Страны ОПЕК и ОПЕК+ в ходе 172-й министерской встречи в Вене 25 мая 2017 года договорились о продлении указанного соглашения на 9 месяцев (до конца марта 2018 года), в ходе министерской встречи в Вене 30 ноября 2017 года - договорились о продлении данного соглашения до конца 2018 года.