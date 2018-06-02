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Экономика

В России стало на 20% меньше школьников

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - За последние 17 лет численность школьников в России сократилась более чем на 21,7%, говорится в ежегодном докладе правительства РФ о реализации государственной политики в сфере образования в 2017 году, опубликованном на сайте кабинета министров.

"Серьезным фактором, влияющим на развитие российского образования, остается демографическая ситуация. За последние 17 лет (с 2000 по 2017/2018 учебный год) численность школьников сократилась более чем на 21,7%. "Демографическая яма" с уровня общего образования перемещается на уровень профессионального (среднего профессионального и высшего) образования", - говорится в тексте доклада.

Отмечается, что "прогнозная численность студентов вузов в 2018/2019 учебном году может составить около 4,3 млн. человек, снизившись более чем на 40% по отношению к численности студентов вузов в 2009 году (7,4 млн. человек)".

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Теги: демография
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