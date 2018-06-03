Президент Гвинеи рассмотрит возможность передать "РусАлу" месторождение глинозема

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - На рассмотрении президента Гвинеи находится проект договора о передаче "РусАлу" месторождения глинозема, сообщил председатель Национального собрания Гвинейской республики Клод Кондиано в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

"Сейчас, в настоящий момент, видя насколько эффективно Россия участвует на мировом рынке в этом секторе, мы передали президенту проект договора о передаче "РусАлу" месторождения, которое занимается добычей глинозема", - сказал Кондиано.

"Если этот договор будет доведен до ума, то это будет гигантский проект, который заставит обзавидоваться всех наших новых друзей, потому что доля России на гвинейском рынке будет неуклонно расти", - сказал он.

Он отметил, что Россия является старым другом Гвинеи.

Во время становления страны после освобождения от колониальной зависимости в стране была компания, которая занималась разработкой глиноземов и бокситов, в создании которой принимала участие советская сторона.