Главные новости
СпортОбнародован окончательный состав сборной России по футболу на ЧМ-2018МоскваВ Москве в середине будущей недели случится провал в холодную погодуВ миреВ Великобритании занялись проверкой источников благосостояния около 140 россиян
Экономика

Президент Гвинеи рассмотрит возможность передать "РусАлу" месторождение глинозема

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - На рассмотрении президента Гвинеи находится проект договора о передаче "РусАлу" месторождения глинозема, сообщил председатель Национального собрания Гвинейской республики Клод Кондиано в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

"Сейчас, в настоящий момент, видя насколько эффективно Россия участвует на мировом рынке в этом секторе, мы передали президенту проект договора о передаче "РусАлу" месторождения, которое занимается добычей глинозема", - сказал Кондиано.

"Если этот договор будет доведен до ума, то это будет гигантский проект, который заставит обзавидоваться всех наших новых друзей, потому что доля России на гвинейском рынке будет неуклонно расти", - сказал он.

Он отметил, что Россия является старым другом Гвинеи.

Во время становления страны после освобождения от колониальной зависимости в стране была компания, которая занималась разработкой глиноземов и бокситов, в создании которой принимала участие советская сторона.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Гвинея, РусАл
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
В России стало на 20% меньше школьниковВ России стало на 20% меньше школьников
Демографическая яма постепенно перемещается на уровень высшего образованияПодробнее
 Козак объяснил рост цен на топливо в РоссииКозак объяснил рост цен на топливо в России
Цены растут на фоне протестных настроенийПодробнее
 Глава ФАС перечислил возможные шаги для покрытия дефицита бензинаГлава ФАС перечислил возможные шаги для покрытия дефицита бензина
По мнению Игоря Артемьева, рынок нужно "залить" бензином и снизить акцизы хотя бы до конца 2018 годаПодробнее
 Heineken открыл свой первый магазин разливного пива в РФHeineken открыл свой первый магазин разливного пива в РФ
В концерне назвали открытие торговой точки при пивоварне в Нижнем Новгороде пробным шагомПодробнее
США введут пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС, Канады и Мексики с 1 июняСША введут пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС, Канады и Мексики с 1 июня
Трамп решил не продлевать отсрочкуПодробнее
 Россия согласилась обсудить вопрос о строительстве 2-й нитки "Турецкого потока" в Болгарию через мореРоссия согласилась обсудить вопрос о строительстве 2-й нитки "Турецкого потока" в Болгарию через море
Премьер Болгарии поблагодарил Москву за то, что она не держит зла на его страну за срыв проекта "Южный поток"Подробнее
 "Нафтогаз" начал процесс взыскания с "Газпрома" долга в $2,6 млрд"Нафтогаз" начал процесс взыскания с "Газпрома" долга в $2,6 млрд
Спор между "Газпромом" и "Нафтогазом" может затронуть акции проектных компаний газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2"Подробнее
 "Ведомости" сообщили о проверке СКР в отношении Бориса Минца по заявлению Задорнова"Ведомости" сообщили о проверке СКР в отношении Бориса Минца по заявлению Задорнова
По данным одного из собеседников издания, ситуация связана с необеспеченными облигациями "О1 груп финанс" на балансе "ФК Открытие"Подробнее
 "Яндекс" представил свой первый гаджет"Яндекс" представил свой первый гаджет
На колонке "Яндекс.Станция" с голосовым управлением подключены сервисы "Яндекса" и основные онлайн-кинотеатрыПодробнее
 "Газпром" заявил о вмешательстве посторонних в работу суда по делу против "Нафтогаза""Газпром" заявил о вмешательстве посторонних в работу суда по делу против "Нафтогаза"
Российская компания требует полной отмены решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту, который присудил украинской стороне $4,7 млрдПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 1 июня5 фото
01 июня
Фотохроника 1 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Фотохроника 31 мая6 фото
31 мая
Фотохроника 31 мая
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортОбнародован окончательный состав сборной России по футболу на ЧМ-2018МоскваВ Москве в середине будущей недели случится провал в холодную погодуВ миреВ Великобритании занялись проверкой источников благосостояния около 140 россиянВ РоссииРФ поможет советскому летчику при подтверждении его нахождения в АфганистанеВ миреУругвай отказался выполнить просьбу США о высылке российских дипломатовЭкономикаКозак объяснил рост цен на топливо в России

В Киеве обокрали квартиру Кирилла Вышинского

По словам адвоката главреда "РИА Новости Украина", пока неизвестно, что именно пропало, но в квартире все перевернуто Подробнее

Полиция оцепила кафедральный собор в Берлине после стрельбы

Пожар у метро "Маяковская" потушен

МЧС предупредило москвичей о возможной грозе с сильным ветром

Двое грузчиков в "Шереметьево" украли чемодан иностранца с $11 тыс.

Президент Гвинеи рассмотрит возможность передать "РусАлу" месторождение глинозема

Северный вестибюль метро "Маяковская" снова закрыли из-за задымления

В МЧС заявили о горении изоляции кабеля на стройке рядом с метро "Маяковская"

Источник сообщил о возгорании подземных электрокабелей рядом со станцией "Маяковская"

По его словам, предварительно, горение происходит в шахте на глубине 40 метров, кабели питают несколько веток метро Подробнее

На стройке у станции "Маяковская" столичного метро произошел пожар

Роскосмос проведет аудит и только потом определитcя с планами на будущее

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru