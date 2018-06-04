Добыча газа в РФ за пять месяцев выросла на 6,8%

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Объем добычи газа в РФ в январе-мае 2018 года вырос на 6,8% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года и составил 310,979 млрд кубометров. Такие данные содержатся в оперативной сводке ФГБУ "ЦДУ ТЭК".

В мае в России было произведено 58,116 млрд куб. м газа (рост на 6,2% относительно мая прошлого года).

Данные по добыче "Газпрома" "ЦДУ ТЭК" отдельно не публикует. Они включены как "расчетные" в строку "Прочие недропользователи", которые за пять месяцев добыли 239,399 млрд куб. м топлива (44,089 млрд куб м - в мае).

Один из крупнейших независимых производителей газа - "НОВАТЭК" в январе-мае произвел 18,369 млрд куб. м (в мае - 3,698 млрд куб. м). Операторы СРП за 5 мес. добыли 11,865 млрд куб. м (в мае - 2,211 млрд куб. м).

Из вертикально интегрированных нефтяных компаний наибольшие объемы "голубого топлива" за рассматриваемый период добыли следующие НК: "Роснефть" - 18,934 млрд куб. м (в мае - 3,579 млрд куб. м), "ЛУКОЙЛ" - 8,892 млрд куб. м (1,785 млрд куб. м), "Сургутнефтегаз" - 4,094 млрд куб. м (0,834 млрд куб. м), "Газпром нефть" - 6,966 млрд куб. м (в мае - 1,417 млрд куб. м).