FT узнала о возможности слияния банков UniCredit и Societe Generale

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Итальянский банк UniCredit задумал слияние с французским банком Societe Generale, сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Руководство итальянского банка выдвигает идею такой сделки уже несколько месяцев, пишет газета. Пока никаких формальных предложений не сделано, но члены совета директоров SocGen также изучают возможность такой комбинации.

Обсуждение возможной сделки находится на ранней фазе, сказали газете ее источники.

Societe Generale опроверг информацию о том, что совет директоров банка обсуждает потенциальное слияние с UniCredit. Итальянский банк отказался от комментариев по поводу возможности сделки.

Два крупнейших европейских банка имеют дополняющий друг друга бизнес, в частности, UniCredit имеет лидирующие позиции на рынках Германии и Италии, французская группа - на рынках стран Центральной Европы.