Канада пожаловалась в ВТО на таможенные пошлины США на сталь и алюминий

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Канада подала во Всемирную торговую организацию (ВТО) жалобу на введение США в одностороннем порядке таможенных пошлин на сталь и алюминий, сообщила The New York Times.

Канадская сторона аргументирует свои действия нарушением правил ВТО со стороны США и торговых обязательств Вашингтона.

Ранее жалобу в ВТО подал Евросоюз, сообщает Deutsche Welle.

С начала июня вступило в силу решение США о введении пошлин на сталь и алюминий для производителей из Евросоюза. Министр торговли США Уилбур Росс заявил, что переговоры с Канадой и Мексикой о пересмотре Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) пока затягиваются и дату их завершения предсказать невозможно. Поэтому США решили ввести пошлины на сталь и алюминий также для Канады и Мексики.

В Брюсселе эти действия США назвали "обычным протекционизмом". Решение Вашингтона не оставило Брюсселю иного выбора, кроме как подать жалобу в ВТО и ввести дополнительные пошлины на ряд американских товаров, ввозимых в ЕС, отмечалось в заявлении главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера.

Помимо обращения в ВТО, Еврокомиссия составила перечень товаров из США на 2,8 млрд евро, на которые также могут быть наложены штрафные таможенные пошлины.

Изначально президент США Дональд Трамп с 23 марта ввел пошлины на импорт стали в страну в размере 25% и алюминия - 10%. При этом он подписал документ, откладывающий до 1 июня введение этих заградительных мер для ряда государств-союзников: Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики и Южной Кореи, а также стран Европейского союза.