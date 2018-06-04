Остатки на корсчетах банков в ЦБ 4 июня выросли, на депозитах выросли

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 2337,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 2048,2 млрд рублей из этих средств.

Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 1 июня составлял 2102,4 млрд рублей по России и 1786,4 млрд рублей по Москве.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 4 июня составили 2761,4 млрд рублей по России против 2753,0 млрд рублей днем ранее.