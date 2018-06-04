Главные новости
В РоссииАвиакомпании резко сократили число рейсов в КрымЭкономикаEn+ наняла банк Rothschild для продажи части пакета акций ДерипаскиЭкономикаFT узнала о возможности слияния банков UniCredit и Societe Generale
Экономика

Остатки на корсчетах банков в ЦБ 4 июня выросли, на депозитах выросли

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 2337,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 2048,2 млрд рублей из этих средств.

Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 1 июня составлял 2102,4 млрд рублей по России и 1786,4 млрд рублей по Москве.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 4 июня составили 2761,4 млрд рублей по России против 2753,0 млрд рублей днем ранее.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: ЦБ РФ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Минэкономразвития изменил прогноз роста ВВП на диапазон в 1,6-2,1%Минэкономразвития изменил прогноз роста ВВП на диапазон в 1,6-2,1%
Рост реальных доходов населения приведет к более быстрому снижению уровню бедности, считают в ведомствеПодробнее
 FT узнала о возможности слияния банков UniCredit и Societe GeneraleFT узнала о возможности слияния банков UniCredit и Societe Generale
Бизнесы двух банков дополняют друг друга: первый занимает лидирующие позиции в Германии и Италии, второй - в Центральной ЕвропеПодробнее
 En+ наняла банк Rothschild для продажи части пакета акций ДерипаскиEn+ наняла банк Rothschild для продажи части пакета акций Дерипаски
Снижение роли бизнесмена в компании нацелено на то, чтобы она вышла из-под американских санкцийПодробнее
 В России стало на 20% меньше школьниковВ России стало на 20% меньше школьников
Демографическая яма постепенно перемещается на уровень высшего образованияПодробнее
Козак объяснил рост цен на топливо в РоссииКозак объяснил рост цен на топливо в России
Цены растут на фоне протестных настроенийПодробнее
 Глава ФАС перечислил возможные шаги для покрытия дефицита бензинаГлава ФАС перечислил возможные шаги для покрытия дефицита бензина
По мнению Игоря Артемьева, рынок нужно "залить" бензином и снизить акцизы хотя бы до конца 2018 годаПодробнее
 Heineken открыл свой первый магазин разливного пива в РФHeineken открыл свой первый магазин разливного пива в РФ
В концерне назвали открытие торговой точки при пивоварне в Нижнем Новгороде пробным шагомПодробнее
 США введут пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС, Канады и Мексики с 1 июняСША введут пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС, Канады и Мексики с 1 июня
Трамп решил не продлевать отсрочкуПодробнее
 Россия согласилась обсудить вопрос о строительстве 2-й нитки "Турецкого потока" в Болгарию через мореРоссия согласилась обсудить вопрос о строительстве 2-й нитки "Турецкого потока" в Болгарию через море
Премьер Болгарии поблагодарил Москву за то, что она не держит зла на его страну за срыв проекта "Южный поток"Подробнее
 "Нафтогаз" начал процесс взыскания с "Газпрома" долга в $2,6 млрд"Нафтогаз" начал процесс взыскания с "Газпрома" долга в $2,6 млрд
Спор между "Газпромом" и "Нафтогазом" может затронуть акции проектных компаний газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 1 июня5 фото
01 июня
Фотохроника 1 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Фотохроника 31 мая6 фото
31 мая
Фотохроника 31 мая
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииАвиакомпании резко сократили число рейсов в КрымЭкономикаEn+ наняла банк Rothschild для продажи части пакета акций ДерипаскиЭкономикаFT узнала о возможности слияния банков UniCredit и Societe GeneraleВ миреЧисло жертв извержения вулкана в Гватемале выросло до 25 человекВ РоссииОбращения c "Прямой линии" с президентом России передадут министрам и губернаторамВ миреДутерте послал к черту спецдокладчика ООН за его критику ситуации на Филиппинах

Минэкономразвития изменил прогноз роста ВВП на диапазон в 1,6-2,1%

Минэкономразвития изменил прогноз роста ВВП на диапазон в 1,6-2,1%Рост реальных доходов населения приведет к более быстрому снижению уровню бедности, считают в ведомстве Подробнее

В Марий Эл женщина с 2-месячным водительским стажем сбила пенсионерку с внуком

МВД предложит ужесточить наказание за кражу денег с банковских карт

"Дочка" "Мегафона" приобрела УК "Техноинвестпроект" у ГК "Техносерв" Алексея Ананьева

Разбившийся в Волгоградской области мотодельтаплан взлетел без разрешения

Глава МВД РФ анонсировал разработку Миграционного кодекса РФ

Премьер Украины пригрозил уйти в отставку, если не будет создан независимый Антикоррупционный суд

"ЛУКОЙЛ" через три года увеличит выпуск бензина

Это будет возможно после запуска в 2021 году установки изомеризации на НПЗ в Нижнем Новгороде Подробнее

Рубль слегка укрепился к доллару и евро на старте торгов

Гендиректор "Аэроэкспресса" Алексей Криворучко покинул свой пост

Ранее сообщалось, что он может быть назначен заместителем министра обороны Подробнее

В КНДР перед саммитом с США сменили военное руководство

Рынок акций открылся ростом индексов РТС и Мосбиржи на 0,4-0,6%

В Париже начали демонтировать еще два лагеря нелегалов

Остатки на корсчетах банков в ЦБ 4 июня выросли, на депозитах выросли

Авиакомпании резко сократили число рейсов в Крым

Авиакомпании резко сократили число рейсов в КрымСреди факторов сокращения - резкий рост аэропортовых тарифов в Симферополе, а также открытие Крымского моста Подробнее

Улицу во Владивостоке назвали в честь погибшего в Сирии летчика

На железнодорожной части Крымского моста установили все сваи

Безвизовый въезд в Россию открыт для болельщиков ЧМ по футболу

В числе лидеров по количеству заказанных FAN ID оказались США, Китай и Мексика Подробнее

Президент En+ Group Максим Соков ушел со своего поста

Канада пожаловалась в ВТО на таможенные пошлины США на сталь и алюминий

Главы Минфинов G7 раскритиковали США за пошлины на сталь и алюминий

Экс-глава Новосибирской области и Красноярского края Толоконский ушел с поста советника мэра Новосибирска

Цена нефти Brent опустилась ниже $76,5 за баррель

FT узнала о возможности слияния банков UniCredit и Societe Generale

FT узнала о возможности слияния банков UniCredit и Societe GeneraleБизнесы двух банков дополняют друг друга: первый занимает лидирующие позиции в Германии и Италии, второй - в Центральной Европе Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru