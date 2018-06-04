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Орешкин спрогнозировал снижение уровня бедности в России до 11,1% в 2018 году

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Рост реальных доходов населения в РФ в 2018 году ожидается в интервале 3,4-3,9%, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в Госдуме в ходе обсуждения поправок в бюджет на заседании профильного комитета.

По его словам, это приведет к более быстрому снижению уровня бедности, чем ожидалось ранее - до 11,1% в 2018 году с 12,3% по предыдущему прогнозу от сентября 2017 года. Как сообщалось, по данным Росстата, уровень бедности в 2017 году незначительно снизился с 13,3% в 2016 году до 13,2%.

"По реальным доходам населения прогноз относительно сентябрьской версии пересмотрен вверх с 2,3% до 3,8%. Текущая оценка составляет 3,4-3,9%, то есть мартовский прогноз в 3,8% попадает в этот интервал", - отметил он.

"Ускорение темпов роста реальных доходов населения относительно ожидаемых, введение в начале года демографического пакета, все это позволит уровню бедности снизиться сильнее, и мы ожидаем, что он снизится до 11,1% в 2018 году с 12,3% (по предыдущему прогнозу от сентября 2017 года - ИФ)", - сказал министр.

Ранее в этом году президент РФ Владимир Путин подписал новый "майский указ" (указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"), призванный в том числе обеспечить "повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания".

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Теги: Максим Орешкин
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