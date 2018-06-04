Раскрытие информации о налоговых нарушениях крупнейших компаний отложили на 2020 год

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Федеральная налоговая служба (ФНС) перенесла срок начала раскрытия информации о недоимках и налоговых правонарушениях крупнейших налогоплательщиков, стратегических предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса с 1 июля 2018 года на 2020 год. Соответствующие изменения 31 мая 2018 года внесены в приказ ФНС №ММВ-7-14/729@ от 29 декабря 2016 года, "Интерфакс" ознакомился с новой редакцией документа.

Раскрытие этой информации в отношении остальных хозяйственных товариществ и обществ должно быть сделано в 2018 году, но не 1 июля, а 1 декабря. По остальным налогоплательщикам публикация данных отложена на 2029 год.

Еще одно изменение касается расширения периода, в течение которого налогоплательщики могут избежать попадания в "черные списки" нарушителей. Прежняя версия приказа ФНС предусматривала, что соответствующая информация раскрывается, если недоимка, пени и штрафы, имеющиеся на 31 декабря, не погашены к 1 мая года раскрытия информации. Теперь, согласно новой редакции, предельная дата для расчета с бюджетом отодвинута на 1 октября.