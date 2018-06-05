Рубль укрепился к доллару и евро на фоне умеренно дорожающей нефти

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на Московской бирже во вторник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне умеренно растущих цен на нефть.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 61,86-61,94 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 61,92 руб. (-14,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 72,48 руб. (-13,5 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 13,91 копейки к уровню закрытия понедельника, до 66,67 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,4 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 3,66 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов на фоне умеренного роста цен на нефть после резкого падения накануне. В понедельник WTI подешевела на 1,61%, Brent - на 1,95% на опасениях наращивания добычи Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Россией. С конца мая Brent упала примерно на 5% на этих ожиданиях.

Цена августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени увеличилась на 0,09% - до $75,36 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,46% - до $65,05 за баррель.

Аналитики ожидают повышенной волатильности на нефтяном рынке до заседания ОПЕК 22-23 июня.