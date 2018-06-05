Суд в Москве удовлетворил иск ВТБ к Ukrainian Chemical на $46 млн

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы во вторник удовлетворил иск ВТБ к Ukrainian Chemical (Киев) на сумму $46,2 млн, передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

Денежные средства должны быть взысканы в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

На прошлом заседании суд привлек ООО "Титановые инвестиции", которое ранее выступало третьим лицом по делу, в качестве соответчика к иску.

На заседании во вторник суд отказал компаниям в удовлетворении встречного иска к банку о признании договора недействительным, а также отказал представителю ООО "Титановые инвестиции" в удовлетворении ходатайств о приостановлении производства по делу.

Суд также отказал "Титановым инвестициям" в удовлетворении нескольких ходатайств об отводе суда в связи с тем, что, по словам судьи, они были поданы с нарушением Арбитражного процессуального кодекса.

Представитель ВТБ возражал против удовлетворения всех заявленных ходатайств. Он заявил на заседании, что долг взыскивается по заключенному сторонами договору от 24 апреля 2015 года со сроком возврата 1 июня 2016 года. В соответствии с документом банк выделил Ukrainian Chemical Products $39,39 млн. Кредит возвращен не был.

По состоянию на 15 мая 2018 года основной долг составил $39,4 млн, а проценты - $6,8 млн.

Представители Ukrainian Chemical Products и ООО "Титановые инвестиции" заявили на заседании, что трудности в погашении долга возникли в связи с присоединением Крыма к России и введением международных санкций.

Ранее суд удовлетворил ходатайство ВТБ об увеличении размера требований к Ukrainian Chemical Products до примерно $46 млн за счет процентов.