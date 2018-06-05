Минсельхоз заявил, что запрет на поставки молока из Белоруссии не повлияет на цены

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Рынок молока РФ насыщен, вводимый с 6 июня запрет на поставки некоторых видов молочной продукции из Белоруссии не отразится на ценах, заявили в Минсельхозе.

"Поскольку рынок насыщен именно отечественной продукцией, введение Россельхознадзором временных ограничений на поставки отдельных видов молочной продукции в промышленных упаковках из Белоруссии не повлияет на ценовую ситуацию", - сказали "Интерфаксу" в ведомстве.

С другой стороны, отметили в ведомстве, увеличится спрос со стороны торговых организаций на готовую отечественную продукцию, молокоперерабатывающих предприятий - на сырое молоко. Таким образом, возникнут предпосылки для положительных изменений ценовой ситуации на рынке молока, считают в Минсельхозе.

По данным министерства, сейчас на рынке сформировались относительно низкие отпускные цены сельхозпроизводителей на сырое молоко.

Потребительские цены на питьевое пастеризованное молоко сформировались на уровне 52,64 рубля за 1 кг, на сыры - 479,52 рубля, на жирный творог 312,48 рубля, на сливочное масло - 533,45 рубля за 1 кг.

РФ с 6 июня из-за нарушений ветеринарно-санитарных требований запрещает поставки из Белоруссии нескольких видов молочной продукции (молока и сливок пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных, молока и сливок сухих, концентрированных, консервированных и сгущённых, сыворотки молочной) в упаковках более 2,5 литра. В Минске считают это запрет "неадекватным" и называют "выбиванием" Белоруссии с рынка РФ. Предполагается, что это вопрос будет вынесен в среду на внеочередное заседание коллегии ЕЭК.