ЦБ лишил лицензии ростовский Русский национальный банк

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Русского национального банка (Ростов-на-Дону), говорится в сообщении регулятора.

Лицензия отозвана с 6 июня.

"Бизнес-модель банка была в значительной степени ориентирована на обслуживание интересов его собственников. Кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, привело к образованию на ее балансе значительного объема проблемных активов, включая имущество, учтенное по завышенной стоимости", - говорится в сообщении ЦБ.

Кроме того, банк систематически проводил непрозрачные сделки, направленные на камуфлирование принимаемых кредитных рисков с целью формального соблюдения пруденциальных норм деятельности.

Банк России дважды вводил в банке ограничения на привлечение вкладов населения.

В Русском национальной банке назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Кредитная организация является участником системы страхования вкладов.

Русский национальный банк по итогам первого квартала 2018 года занимал 314-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 мая текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 339-е место в банковской системе РФ.