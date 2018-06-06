Рубль укрепляется к доллару и евро благодаря растущим ценам на нефть

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в среду утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря растущим ценам на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 61,95-62,07 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 62,05 руб./$1 (-10 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 72,71 руб./EUR1 (-8,75 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 9,44 копейки к уровню закрытия вторника, до 66,85 рубля.

Доллар при этом оказался на 6,78 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 19,95 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов, отыгрывая рост цен на нефть на признаках сокращения запасов топлива в США. Накануне Brent и WTI провели очень волатильную сессию на слухах, что представители США попросили членов ОПЕК увеличить нефтедобычу на 1 млн баррелей в сутки. По словам источников, данная просьба обсуждалась в ходе встречи нескольких арабских нефтяных министров, которая прошла в минувшие выходные в столице Кувейта.

Цена августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени увеличилась на 0,85% - до $76,02 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на 0,32% - до $65,73 за баррель.

Как стало известно из данных Американского института нефти (API), товарные запасы нефти в Штатах по итогам прошлой недели сократились на 2,03 млн баррелей, а запасы в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились на 1,04 млн баррелей.

Официальный отчет министерства энергетики США будет обнародован в среду, и опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидают, что он укажет на снижение запасов на 2,1 млн баррелей.