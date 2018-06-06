Instagram собрался разрешить выкладывать видео до часа

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Социальная сеть Instagram (принадлежит Facebook) обдумывает новую функцию, которая позволит пользователям выкладывать видео длиной до часа, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что новый формат может быть доступен для вертикальных видео - идет ли речь только о роликах Stories, рассчитанных на вертикальную съемку, которые исчезают через 24 часа, или обо всех видео, пока непонятно.

Пока в Instagram можно выкладывать фотографии и видео продолжительностью до минуты, ранее ограничение по времени было еще строже. Ролики Stories длятся до 15 секунд.

Отмечается, что Stories, по данным на прошлый ноябрь, регулярно выкладывают 300 миллионов пользователей, всего у Instagram более 800 миллионов пользователей.