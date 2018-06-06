Минфин счел невозможным изменение цены на нефть в бюджетном правиле

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Изменение цены отсечения в бюджетном правиле не просто нецелесообразно - оно невозможно, считает Минфин РФ.

"Изменение бюджетного правила в части структурного уровня цены на нефть невозможно, этот вопрос не обсуждается. Такое изменение приведет к снижению предсказуемости макроэкономических условий для бизнеса и граждан, поставит под угрозу возможность устойчивого достижения ориентира по инфляции, ухудшит экономику многочисленных инвестиционных проектов в различных секторах экономики", - сказал журналистам замглавы Минфина Владимир Колычев.

Ранее поднять цену отсечения в бюджетном правиле с $40 до $45 предлагал Алексей Кудрин.

"С точки зрения влияния на устойчивость макроэкономической конструкции изменение структурной цены на нефть - это разворот вспять реформ в макроэкономической политике. По сути, это равнозначно изменению режима инфляционного таргетирования или гибкого курсообразования", - заявил Колычев.