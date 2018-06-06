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ЦБ РФ собрался внедрить институт информаторов на финрынке

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - ЦБ РФ хочет внедрить на российском финансовом рынке институт информаторов, пойдя по пути американского регулятора.

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SEC вознаграждает информаторов (whistleblowers) в соответствии с законом Додда-Фрэнка. Начиная с 2012 года 53 человека, предоставившие ценные для расследований SEC данные, получили в сумме $262 млн. В марте этого года SEC сообщила о рекордной выплате - в рамках одного из расследований двое информаторов поделили около $50 млн, третий получил $33 млн.

"Банк России уделяет пристальное внимание повышению доверия инвесторов к финансовому рынку за счет дестимулирования недобросовестного поведения. В указанных целях планируется развитие соответствующего регулирования, направленное на наделение Банка России необходимыми полномочиями для сбора доказательной базы, внедрение института информаторов (whistleblowers), модернизация системы мер соразмерного наказания", - говорится в "Основных направлениях развития финансового рынка РФ на период 2019-2021 гг.", опубликованных ЦБ РФ.

В 2019-2021 годах предполагается закрепить в законодательстве и институт сделки с регулятором. Он даст ЦБ право смягчать или не применять к нарушителю меры воздействия за нарушения, связанные с манипулированием рынком и неправомерным использованием инсайдерской информации, в обмен на активное содействие расследованию и компенсацию причиненного вреда. "Указанная мера позволит ускорить ход расследования правонарушений, а также будет способствовать привлечению к ответственности более широкого круга лиц, причастных к правонарушению", - отмечено в документе.

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Теги: ЦБ РФ
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