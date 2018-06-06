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ЦБ собрался запретить продажу векселей физлицам через банки

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - ЦБ РФ планирует запретить продажу векселей физическим лицам через банки, сообщил журналистам первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

"Мы думаем о том, чтобы запретить продажу векселей через банки. Это вызывает у граждан большие проблемы, потому что они, приобретая данный финансовый продукт, находятся в уверенности, что они приобрели нечто надежное и застрахованное, а по факту оказывается, что банк не несет никакой ответственности", - сказал Швецов.

Он отметил, что ЦБ внесет соответствующий законопроект в Госдуму в ближайшее время. Он напомнил, что от продажи векселей пострадали физлица - клиенты Азиатско-Тихоокеанского банка.

"Вторичное обращение векселей среди физлиц мы не приветствуем, особенно, если они продаются людям, которые в этом ничего не понимают", - отметил Швецов.

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Теги: ЦБ РФ
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