Родственник двух экс-президентов США лишился работы после нападения на бывшую жену

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Гендиректор американской компании Athenahealth Джонатан Буш ушел в отставку в среду, говорится в пресс-релизе. Пока Athenahealth ищет нового CEO, управлять ее текущей деятельностью будет финдиректор Марк Левин. При этом исполнительным председателем совета директоров станет Джеффри Иммельт, который 16 лет возглавлял General Electric (GE).

Между тем компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения и облачных сервисов для нужд здравоохранения, рассматривает различные варианты своего будущего, включая продажу бизнеса или слияние. В мае хедж-фонд Elliott Management Corp. предложил купить ее за $6,46 млрд, или около $160 за акцию. Athenahealth, акции которой сейчас стоят около $151, что соответствует рыночной капитализации в $6,1 млрд, не хотела соглашаться на сделку.

Позднее в среду Athenahealth проведет годовое общее собрание акционеров.

В последние две недели в американских изданиях появилась информация о том, что больше 10 лет назад Джонатан Буш напал на бывшую жену из-за спора об опеке над детьми. Кроме того, его обвиняют в создании неприемлемой обстановки на рабочем месте. В частности, всплыла жалоба уволенной в 2007 году сотрудницы Athenahealth о недопустимом поведении главы компании в отношении женщин.

49-летний Джонатан Буш, племянник президента США Джорджа Буша-старшего, основал Athenahealth в 1997 году.

Его младший брат, телеведущий Билли Буш был уволен телеканалом NBC из-за записи разговора президентом США Дональдом Трампом. Трамп в беседе допустил скабрезные высказывания о женщинах, и пленка широко использовалась штабом Хиллари Клинтом в ходе предвыборной гонки 2016 года.