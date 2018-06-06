В Минфине РФ сообщили о необходимости платить налоги с прибыли от криптовалют

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Налоговой базой по операциям купли-продажи криптовалют является превышение доходов от их продажи над документально подтвержденными расходами на приобретение, следует из письма Минфина №03-04-07/33234.

Федеральная налоговая служба (ФНС) разослала этот документ по нижестоящим налоговым органам 4 июня, "Интерфакс" ознакомился с его содержанием.

Минфин констатирует, что в законодательстве РФ правовой статус криптовалют не определен, а особый порядок налогообложения доходов физических лиц при совершении операций с ними не установлен. Но при этом Налоговый кодекс (НК) РФ требует толковать в пользу налогоплательщика все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах, а доходом признает экономическую выгоду.

Исходя из этого Минфин "полагает возможным" - до появления законодательного регулирования - при определении налоговой базы по доходам, полученным от операций с криптовалютами, исходить из нормы абзаца первого подпункта 2 пункта 2 статьи 220 НК РФ. "Вместо получения имущественного налогового вычета налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого имущества", - гласит это положение НК РФ.

Из письма Минфина также следует, что физические лица должны самостоятельно исчислять налог от операций с криптовалютами и представлять в налоговый орган декларацию.