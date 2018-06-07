Остатки на корсчетах банков в ЦБ 7 июня выросли, на депозитах снизились

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 2139,6 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Банка России.

Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 1814,1 млрд рублей из этих средств.

Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 6 июня составлял 1477,7 млрд рублей по России и 1173,0 млрд рублей по Москве.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 7 июня составили 2791,3 млрд рублей по России против 3649,0 млрд рублей днем ранее.