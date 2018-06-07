ЦБ РФ предложил увеличить страховку по вкладам физлиц в "социально чувствительных ситуациях"

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - ЦБ РФ предлагает подумать над увеличением страхового возмещения по вкладам физлиц, оказавшихся в "социально чувствительных ситуациях", заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в четверг на Международном финансовом конгрессе.

"Завершить банковскую часть своего выступления, конечно, я хотела бы на более мажорной ноте. К счастью, такая возможность есть. В результате работы по очищению банковской системы основной объем недобросовестных банков с рынка выведен. И у нас сейчас есть возможность, с одной стороны, ожидать, что страховых случаев для системы страхования вкладов будет меньше, а с другой - мы можем расширить возможности системы страхования вкладов, поскольку мы уже практически выходим из ситуации, когда хорошие банки платят за недобросовестные", - заявила она.

Набиуллина напомнила, что в Госдуме находится законопроект, распространяющий страхование на вклады малого бизнеса.

"В том, что касается физических лиц, мы считаем целесообразным увеличить сумму возмещения в тех ситуациях, когда вкладчик объективно не имел возможности управлять рисками, более того, это социально чувствительные ситуации: получение наследства, покупка-продажа квартиры, получение страховых выплат и социальных пособий. Совместные предложения у нас отработаны с АСВ", - заявила она.

Сейчас максимальная сумма страхового возмещения во вкладам составляет 1,4 млн рублей.