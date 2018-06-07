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ЦБ сообщил о четырех случаях наказания за фальсификацию отчетности за четыре года

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Лишь четыре человека были привлечены к уголовной ответственности за фальсификацию финансовой отчетности с момента вступления в силу соответствующей статьи, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.

"За четырехлетний период действия уголовной статьи за фальсификацию отчетности привлечено к ответственности всего четыре человека, возбуждено 30 уголовных дел", - констатировала она.

Статья 172.1 УК, вводящая уголовную ответственность за фальсификацию отчетности финансовых организаций, вступила в силу в августе 2014 года. Сейчас максимальное наказание за подделку отчетности - лишение свободы сроком до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

ЦБ признавал, что эта норма работает не очень активно. Привлечь банкиров к ответственности можно только в том случае, если ЦБ предъявил требование об устранении недостоверности отчетности, но банк это требование не выполнил. Как правило, банки не устраняют недочеты в отчетности и просто лишаются лицензии. Глава ЦБ говорила, что необходимо наказывать банкиров за сам факт фальсификации отчетности.

Банк России направил в Следственный комитет 51 заявление и материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Поэтому были инициировали поправки, которые позволят сделать эту статью более действенной, напомнила Набиуллина.

Внесенные в Госдуму поправки увеличивают минимальный штраф за фальсификацию отчетности до 500 тысяч рублей с нынешних 300 тысяч рублей. А наказание в виде принудительных работ теперь будет обязательно сопровождаться лишением права занимать некоторые должности и заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет (сейчас это опционально).

Поправками вводится ответственность за фальсификацию отчетности организованной группой или группой лиц по предварительному сговору. Максимальный срок тюремного заключения в этом случае составит семь лет. Штраф за подделку отчетности в составе группы лиц составит от 3 млн до 5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет. Мера наказания в виде принудительных работ при подделке отчетности в составе организованной группы не предусмотрена.

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Теги: ЦБ РФ
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