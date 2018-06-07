Дума приняла в I чтении поправки в бюджет 2018 год

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении проект поправок в бюджет 2018 года.

Согласно документу доходы бюджета увеличиваются до 17,073 трлн рублей с 15,258 трлн рублей. Прирост обеспечивается в основном за счет нефтегазовых доходов (рост на 1,755 трлн рублей), ненефтегазовые увеличиваются на 59,8 млрд рублей. Расходы увеличиваются на 61,9 млрд рублей, до 16,591 трлн рублей (в текущем законе - 16,530 трлн рублей).

Таким образом, вместо дефицита в 1,271 трлн рублей, или 1,3% ВВП, ожидается профицит в 481,8 млрд рублей, или 0,5% ВВП.

Ранее Минфин оценивал возможный профицит в текущем году в 1,5-2% ВВП. Последний раз профицит федерального бюджета фиксировался в 2011 году.

Меняются макроэкономические параметры, на основе которых формируется бюджет. Прогноз объема ВВП РФ на 2018 год повышается с 97,462 трлн рублей до 98,234 трлн рублей. Прогноз по инфляции снижен с 4% до 2,8%.

В поправках также увеличивается объем внутренних заимствований текущего года - на 227 млрд рублей, до 1,044 трлн рублей с 817,042 млрд рублей. Предельная сумма внешних заимствований на текущий год осталась практически без изменений - $6,968 млрд.

Верхний предел внутреннего госдолга по госгарантиям снижается до 1,959 трлн рублей с 2,375 трлн рублей, внешнего - до $22,9 млрд, или 18,3 млрд евро, с $33,5 млрд, или 27,9 млрд евро.

Согласно внесенным поправкам, наибольший объем бюджетных ассигнований (36,4 млрд рублей ) будет направлен на субсидии российским компаниям автомобилестроения на компенсацию части затрат в связи с производством автомобилей. В эту же цифру включены субсидии на компенсацию затрат, связанных с выпуском автомобилей, соответствующих нормам Евро-4, Евро-5, а также субсидии на компенсацию части затрат на содержание рабочих мест в связи с уточнением объема производства автомобилей в РФ.

На втором месте по объемам дополнительно выделенных средств - сектор АПК. На возмещение процентной ставки по инвестиционным займам в АПК планируется выделить 26,5 млрд рублей.

На выполнение международных обязательств РФ в случае изменения курсов иностранных валют предлагается зарезервировать 22,5 млрд рублей. На выплату пенсий военным пенсионерам - 14,9 млрд рублей. Субсидии "Государственной транспортной лизинговой компании" для пополнения парка воздушных судов российских авиакомпаний составят 9,8 млрд рублей. Субсидия АО "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" для финансового обеспечения затрат, связанных с погашением полученных в российских банках кредитов, составит 8 млрд рублей.

Взнос в уставный капитал акционерного общества "Россельхозбанк" для сохранения темпов роста аграрного производства и стабилизации работы банка составит 5 млрд рублей. Аналогичная сумма запланирована в качестве взноса в уставный капитал Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) для обеспечения кредитования исполнителей гособоронзаказа.