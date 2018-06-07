АСВ сообщило о возможной страховке по вкладам в отдельных случаях до 10 млн рублей

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Страховка по вкладам может быть увеличена в отдельных случаях до 10 млн рублей. Об этом сообщил журналистам глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев в кулуарах Международного финансового конгресса в четверг в Санкт-Петербурге.

"Вторая инициатива связана с самой системой расширения системы страхования вкладов, ее покрытия в разных случаях. Мы здесь велосипеда не изобретаем, есть специальная директива европейская, которая определяет случаи, которые являются социально значимыми. Например, что предлагается: дополнительная страховая защита на срок от трех месяцев. Это значит, что если возникает ситуация, когда какие-то деньги у человека образовались, давайте дадим клиенту срок, за который он должен разобраться в своей нестандартной жизненной ситуацией. Например, получил он наследство. Он должен за три месяца с этим наследством разобраться. Если он оставит его на счету в одном банке и в пределах трех месяцев произойдет страховой случай, то мы предлагаем дать ему дополнительную защиту в размере 10 млн", - пояснил Исаев.

Он добавил, что если страховой случай произошел по прошествии трех месяцев, то повышенная страховая защита распространяться на него не будет.

По словам главы АСВ, в особые случаи помимо наследства должны попасть ситуации с продажей или покупкой жилплощади, исполнение решения суда, возмещение ущерба, выплаты в рамках обязательного социального страхования от несчастных случаев, обязательного имущественного страхования, личного страхования, государственное пособие граждан, имеющих детей, материнский капитал, социальное пособие на погребение, выплата выходного пособия.

Случаи придется подтверждать документально во избежание мошенничества. "Речь идет о социальных выплатах, и важно, чтобы у нас была документальная основа. Не просто написал справку, а документально зафиксировано", - подчеркнул Исаев.

Он отметил, что существует и другая инициатива по расширению страховки. "Еще мы предполагаем в перспективе, если законодатель поддержит, распространить лимит страхового возмещения в размере 1,4 млн рублей на банковские вклады некоммерческих организаций социальной направленности. Например, благотворительной организации, религиозной организации, организации, осуществляющей надзор за детьми-сиротами. Это постепенное распространение страхового покрытия чуть дальше, чем просто физические лица", - пояснил Исаев.

Глава АСВ добавил, что все предложения прошли финальный круг согласований. "Надеюсь, что в ближайшее время они попадут в Госдуму", - отметил глава АСВ. По поводу сроков вступления изменений в силу он заявил: "Если это вступит в силу со следующего года, будет хорошо".