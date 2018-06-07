ВТБ подготовил первые кредиты компаниям ГОЗ для передачи на баланс Промсвязьбанка

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - ВТБ уже подготовил первые кредиты компаниям, обслуживающим гособоронзаказ (ГОЗ), для передачи на баланс Промсвязьбанка, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Международного финансового конгресса.

На базе санируемого Промсвязьбанка планируется создать кредитную организацию для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов. Таким образом российские чиновники пытаются обойти риски при финансировании оборонных предприятий, которые усилились после принятия в США закона о санкциях. Банк может получить от других кредитных организаций на баланс до 1 трлн рублей кредитов, выданных санкционным предприятиям из сферы ОПК.

"Объемы (кредитов - ИФ) довольно большие, они в принципе исчисляются сотнями миллиардов рублей. Мы уже первые кредиты отобрали, мы помогаем этому банку, в том числе сейчас передаем на возмездной основе информационно-технологическое обеспечение по этим кредитам", - сказал он.

Минфин настаивает, чтобы передача активов сопровождалась передачей капитала, с чем не согласны банки.

Костин в четверг еще раз заявил, что "это не дело коммерческих банков докапитализировать другие банки".

"Здесь почему-то капитализацию перекладывают на Сбербанк и ВТБ. Я считаю, что это необоснованно и неправильно. Мы эту позицию отстаиваем последовательно и будем дальше еще отстаивать, в том числе на уровне руководства правительства. Посмотрим, какой-то всегда компромисс будет, какие-то движения в нашу сторону есть уже, но пока недостаточно, на мой взгляд", - сказал глава ВТБ.

Промсвязьбанк был докапитализирован Центробанком на сумму свыше 240 млрд рублей и в ближайшее время будет передан Росимуществу. Проектом поправок в бюджет на 2018 год предусмотрено выделение банку в капитал еще 5 млрд рублей.