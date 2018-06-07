Госфонд Саудовской Аравии купил акции Saudi Arabian Mining на $2,85 млрд

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) увеличил свою долю в горнодобывающей компании Saudi Arabian Mining Co. (Maaden) с 50% до 65,44%.

Исходя из стоимости акций Maaden на завершение торгов в четверг, сумма сделки составила $2,85 млрд, пишет агентство Bloomberg.

Фонду благосостояния принадлежат акции торгующихся на биржах саудовских компаний на сумму около $150 млрд.

Maaden была образована в 1997 году для стимулирования добывающей отрасли. Поначалу 100% компании принадлежали государству, затем 50% акций были размещены на местной фондовой бирже. Компания является совладельцем СП с крупными мировыми компаниями, включая Alcoa и Barrick Gold.