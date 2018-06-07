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Экономика

Минфин РФ предложил освободить банки от раскрытия попавших под санкции собственников

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Банки при раскрытии информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся, не будут размещать информацию о российских юрлицах и физлицах, в отношении которых иностранным государством, государственным объединением, союзом или их учреждением введены меры ограничительного характера.

Как сообщается в информации на портале проектов нормативных правовых актов, разработчиком проекта соответствующего постановления правительства выступает Минфин.

Выполнение требования раскрытия неограниченному кругу лиц информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк, является необходимым для участия банка в системе страхования вкладов.

Вместе с тем закон "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" законом N482-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 31 декабря 2017 года был дополнен положением, наделяющим правительство правом определить случаи, когда банки вправе не раскрывать неограниченному кругу лиц или раскрывать в ограниченном составе и объеме информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся, а также лиц, в отношении которых банки вправе не осуществлять раскрытие этой информации.

Планируется, что постановление правительства о нераскрытии банками информации о лицах из санкционных списков вступит в силу в октябре.

Проект о закрытии "токсичной" информации

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития РФ опубликовало проект поправок в действующее законодательство, дающий возможность закрывать "токсичную" с точки зрения санкционных рисков корпоративную информацию.

Документ предусматривает наделение правительства правом определять случаи, в которых компании могут не раскрывать предусмотренную законами "О государственной регистрации юридических лиц", "Об акционерных обществах" и "Об обществах с ограниченной ответственностью" информацию.

В частности, изменения в закон "Об акционерных обществах" касаются статьи, обязывающей компании раскрывать крупные сделки или сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. Поправки разработаны во исполнение поручения правительства для поддержки системообразующих предприятий в условиях действующих антироссийских санкций.

Правительство РФ прошлой осенью начало предпринимать шаги, чтобы США и другие страны, которые ввели санкции против России, не могли использовать публичную информацию для выявления лиц, совершающих сделки с теми российскими компаниями (в частности, предприятиями ВПК), в отношении которых действуют различные ограничения. В результате была закрыта информация о поставщиках этих предприятий, о крупных сделках и т.д.

Как свидетельствуют данные "СПАРК-Маркетинг", порядка 20% крупнейших заказчиков, работающих в рамках закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (N223-ФЗ), прекратили раскрывать данные о поставщиках, чтобы не подвергать их санкционным рискам.

Новый законопроект Минэкономразвития в связи с тем, что информация о контрагентах может содержаться в самых разных формах раскрытия, предлагает расширить возможности по "закрытию" информации, описав их более общими фразами.

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Теги: Минфин РФ, Минэкономразвития РФ
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