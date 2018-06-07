ФНС начала отбирать будущих руководителей через конкурс среди молодых сотрудников

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - ФНС России по итогам кадрового конкурса среди молодых сотрудников сформирует базу кандидатов на руководящие должности в системе налоговых органов.

На кадровый проект "Сделай карьеру сам!", который был запущен в ФНС в ноябре 2017 года, было подано 1203 заявки, 515 человек прошли тестирование, заполнили анкеты и поделились своими идеями, сообщило налоговое ведомство. Затем 64 человека прошли дистанционный этап проекта, из них половина отправилась на очный этап, по итогам которого 15 человек были отобраны для участия в финале в центральном аппарате ФНС России.

Самыми активными участниками проекта оказались сотрудники юридических отделов и контрольного блока – "камеральщики" и "выездники", сказал руководитель ФНС Михаил Мишустин на встрече с финалистами.

"Задача нашего проекта в том, чтобы дать возможность молодежи, которая работает в налоговых органах проявить себя. Ведь у них полно свежих идей по совершенствованию налогового администрирования. Нужно только дать им возможность реализовать свой потенциал", - сказал он.