"Магнит" задумался о запуске интернет-продаж на базе аптек

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" может запустить интернет-продажи на базе аптек при наличии собственной дистрибьюторской платформы.

"Мы должны подумать об этом как о дополнении к нашему оффлайн-бизнесу", - сказала исполнительный директор "Магнита" Ольга Наумова в ходе телефонной конференции в четверг.

Специфика логистики в фармбизнесе отлична от продуктового ритейла, но похожа на специфику логистики в e-commerce, отметил гендиректор ритейлера Хачатур Помбухчан. Имея собственного фармдистрибьютера, "Магнит" получит экспертизу для развития омниканальной модели продаж, добавил он.

Сейчас у "Магнита" 51 аптека. В планах ритейлера - заменить аптеки, работающие при 6 тыс. магазинов "у дома" и гипермаркетах, на свои собственные и интегрировать аптеки во все магазины дрогери ("Магнит Косметик"). "Магнит" - крупнейший в России ритейлер по числу магазинов (16,35 тыс. на конец года).

6 июня "Магнит" объявил, что начал переговоры с Marathon Group о покупке "СИА Групп" - после того как Marathon в мае купил 11,8% акций ритейлера у группы ВТБ .