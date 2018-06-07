Экономика Brexit

В британском МИД заявили о возможности референдума по финальному соглашению с ЕС по Brexit

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В Великобритании может пройти референдум, в ходе которого подданные выскажутся о финальном соглашении между Лондоном и Европейским союзом по выходу королевства из состава объединения (Brexit), заявил в четверг британский госминистр по делам Европы и Америки Алан Дункан.

"Я думаю, что можно было бы посредством референдума спросить (британский - ИФ) народ, нравится им сделка по выходу (Великобритании из состава Евросоюза - ИФ) или нет", - цитирует его слова агентство Bloomberg.

"Но это значит, что выбор будет стоять между достигнутой договоренностью и отсутствием какой-либо договоренности вообще", - сказал Дункан.

Он добавил, что "не стал бы предоставлять людям возможность пересмотреть изначальное решение о выходе (Великобритании - ИФ) из состава ЕС".

Британские СМИ отметили, что заявление госминистра идет вразрез с прежней позицией британского правительства, которая заключалась в полном отрицании возможности референдума по соглашению о Brexit.

Процесс Brexit был запущен 29 марта 2017 года после того, как евроскептики большинством голосов одержали победу на референдуме 2016 года. Ранее в Лондоне заявляли, что Великобритания официально завершит процесс выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года.

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Теги: Великобритания, Brexit
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