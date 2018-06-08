Экономика

Энергетический уголь подорожал до максимума за шесть лет

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Цены на энергетический уголь на этой неделе выросли до максимума с 2012 года, поскольку необычайно жаркая погода в Китае подстегнула спрос на энергоносители.

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Энергетический уголь в австралийском порту Ньюкасл (эталонный контракт для азиатского рынка) подорожал до $112,05 за тонну, сообщает агентство Bloomberg. Повышение цен с недавнего минимума, зафиксированного в середине апреля, составляет 24%.

Таким образом, угольный рынок перешел в "бычью" зону после пяти лет спада, которые привели к закрытию рудников и потере рабочих мест в отрасли.

В китайском порту Циньхуандао спотовый уголь подорожал примерно на 18% с апреля. В понедельник его стоимость поднималась до максимума с марта - 667 юаней (около $104) за тонну. При этом власти Китая хотят, чтобы к 10 июня цена не превышала 570 юаней за тонну.

Несмотря на стремление китайских властей снизить использование угля из экологических соображений, пока он остается главным источником тепловой и электрической энергии в стране. Резкие перепады температуры в Китае в этом году истощили запасы энергоносителей генерирующих компаний. В мае суточное потребление угля шестью крупнейшими генкомпаниями было максимальным с января - 722 тысяч тонн против 606 тысяч тонн годом ранее, свидетельствуют официальные данные.

В результате КНР увеличила импорт угля в январе-мае на 8,2%, до 120,7 млн тонн. В апреле поставки угля в Китай из Австралии достигали исторического максимума.

Общий объем импорта угля в КНР в мае повысился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, до 22,3 млн тонн. Однако в расчете на сутки показатель снизился на 3% на фоне усилий правительства поддержать добычу внутри страны, чтобы избежать перегрева рынка.

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Теги: КНР, Ньюкасл, Циньхуандао
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