"Яндекс.Такси" создал "дочку" для сдачи автомобилей в аренду для ИП

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - "Яндекс.Такси" учредил дочернюю компанию ООО "Лаборатория Автопарков".

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", доля "Яндекс.Такси" в уставном капитале новой компании - 99,9%.

"Мы решили создать собственную компанию, которая на 100% будет принадлежать группе "Яндекс.Такси". Она станет сотрудничать с индивидуальными предпринимателями, предоставляя им автомобили в аренду", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе "Яндекс.Такси".

Компания начнет работать в Москве в июле этого года.

"Мы будем использовать этот автопарк для тестирования новых решений и технологий перед тем, как предложить их нашим партнёрам. Задачи масштабного выхода на рынок перевозок у нас нет", - уточнили в компании.

По словам представителя компании, запуск проекта обсуждался с крупнейшими партнерами-таксопарками в Москве.

"Мы предложили им войти в наблюдательный совет, который получит доступ ко всем бизнес-показателям работы компании, чтобы они могли быть полностью в курсе ее деятельности", - добавили в "Яндекс.Такси".

Создание такого подразделения внутри группы связано с желанием компании "лучше понять, как работает этот бизнес (перевозок - ИФ), какие решения эффективны", а также "даст возможность получить взгляд на эту сферу изнутри", поясняют в компании.

"Мы получаем комментарии от представителей таксопарков о том, что не в полной мере представляем бизнес-процессы и сложности, с которыми приходится сталкиваться владельцам этого бизнеса. Ведь наша основная специализация - разработка IT-продуктов и технологий", - отметили в "Яндекс.Такси".

В компании не раскрывают точное количество таксопарков-партнеров, с которыми работает "Яндекс.Такси".