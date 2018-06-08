"Росатом" построит 2 блока АЭС на новой площадке в Китае

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Россия планирует строительство двух блоков АЭС на новой площадке в Китае.

"Подписан межправительственный протокол и рамочный контракт на сооружение на площадке АЭС "Сюйдапу" двух энергоблоков российского дизайна с реакторами ВВЭР-1200. Данные соглашения предусматривают в будущем возможность сооружения новых блоков", - сообщает ГК "Росатом".

Также "Росатом" и Государственное энергетическое управление Китая подписали рамочные контракты на серийное строительство в Китае энергоблоков АЭС "Сюйдапу", строительство III очереди Тяньваньской АЭС (ТАЭС), включающей блоки NN7-8, поставку оборудования и оказание услуг по проекту сооружения в Китае демонстрационного реактора на быстрых нейтронах и на поставку радионуклидных тепловых блоков космического назначения.

Россия уже сдала в эксплуатацию первую очередь ТАЭС (1-й и 2-й блоки). В августе 2017 года состоялся физпуск блока N3, а в минувшем марте группа ASE (структура "Росатома") передала энергоблок N3 ТАЭС заказчику строительства Jangsu Nuclear Power Corporation (JNPC) на 24-месячную гарантийную эксплуатацию

В соответствии с подписанными контрактами российская сторона будет проектировать ядерный остров станции, а также поставит ключевое оборудование ядерного острова для блоков NN7-8 АЭС "Тяньвань" и для блоков NN3-4 АЭС "Сюйдапу". Пуск блока N7 АЭС "Тяньвань" запланирован на 2026 год, блока N8 - на 2027 год. Пуск обоих блоков АЭС "Сюйдапу" запланирован на 2028 год.

"Все финансирование данных проектов осуществляет китайская сторона самостоятельно", - заявил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев.

Кроме того, "Росатом" и Государственное энергетическое управление КНР подписали рамочный контракт на строительство в Китае энергоблоков NN7-8 Тяньваньской АЭС (ТАЭС). Пуск блока N7 ТАЭС запланирован на 2026 год, блока N8 - на 2027 год.