Apple сократила заказы на сборку новых iPhone в 2018 году на 20%

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Объем заказов американской Apple на сборку новых iPhone, которые компания, как ожидается, представит в сентябре, на 20% ниже, чем годом ранее, сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на свои источники.

"Apple довольно консервативна в плане размещения заказов на новые iPhone в этом году, - говорит один из источников. - Планируемое производство трех новых моделей iPhone сейчас на 20% ниже, чем годом ранее".

Ранее издание сообщало, что в сентябре текущего года Apple планирует представить три новые модели iPhone, две из которых будут оснащены дорогостоящими дисплеями с технологией органических светодиодов (OLED), как в случае iPhone X. Еще одна новая модель, как ожидается, будет оснащена более экономичным LCD-дисплеем, используемым в линейке iPhone 8.

По данным источников, в прошлом году объем заказов на сборку iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X, размещенных Apple до официальной презентации устройств, предусматривал выпуск около 100 млн новых устройств. В текущем году - это лишь порядка 80 млн единиц.

По данным Apple, в октябре-декабре прошлого года компания продала 77,31 млн iPhone, включая смартфоны предыдущих поколений, что на 1% меньше, чем годом ранее.

Совокупные глобальные поставки смартфонов за весь 2017 год сократились на 0,3%, до 1,46 млрд евро, причем снижение рынка было отмечено впервые в истории отрасли, свидетельствуют данные IDC.

Тайваньская Foxconn осуществит сборку основной части новых iPhone в этом году, сообщила Yuanta Securities Investment Consulting. Компания получила заказы на сборку всех смартфонов с OLED-дисплеем с диагональю 5,8 дюйма, а также заказы на сборку 80-90% устройств модели с OLED-дисплеем с диагональю 6,5 дюйма и 30% версии с LCD-дисплеем.

Среди других компаний, получивших заказы от Apple, Pegatron и Wistron.