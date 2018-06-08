Главные новости
В миреТрамп высказался за возвращение России в G8В РоссииПравительство РФ определилось с проектом пенсионной реформыЭкономикаНефтекомпании увеличат продажи топлива на 3% по доступным для независимых АЗС ценам
Экономика

Греф посоветовал продавать акции Сбербанка для выполнения указов Путина

По его словам, это лучше повышения налогов

Греф посоветовал продавать акции Сбербанка для выполнения указов Путина
Председатель правления Сбербанка России Герман Греф
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Вместо повышения налогов лучше продавать акции компаний, в частности, Сбербанка России, считает глава Сбербанка Герман Греф.

"Я не вижу ни одного основания, почему нас надо держать сейчас, когда требуются деньги на выполнение указов президента. Лучше вместо повышения налогов продать какие-то акции компаний, которые продаваемые. Сбербанк - абсолютно продаваемая история", - сказал Греф на пресс-конференции после годового собрания акционеров.

По словам топ-менеджера, можно было бы продать принадлежащие ЦБ РФ акции Сбербанка "и на эти деньги провести какие-то реформы, развивать инфраструктуру".

Банку России принадлежит 52,32% голосующих акций Сбербанка, остальные бумаги находятся в свободном обращении.

Комментарий ЦБ

Позднее в пятницу мнение Грефа прокомментировал первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов. "Сегодня в ЦБ, по крайней мере, этой дискуссии нет. Мы исходим из того, что закон не разрешает нам продавать Сбербанк. Там четкая норма, запрещающая продажу Сбербанка. То, что можно было продать по соглашению с правительством, Банк России продал. Сейчас прямой запрет", - сообщил Швецов журналистам в рамках Международного финансового конгресса. Первый зампред ЦБ также отметил, что сейчас нет никакой дискуссии с правительством по этому поводу.

В феврале 2018 года Греф говорил, что считает хорошей идеей приватизацию ряда банков с государственным капиталом после выборов. Выборы президента РФ состоялись 18 марта.

ЦБ во втором полугодии 2017 года взял на санацию сразу три крупных банковских группы - "ФК Открытие", Бинбанк и Промсвязьбанк. В результате действий ЦБ доля госбанков в активах банковского сектора РФ выросла до 66,2% с 59,2% на начало 2017 года. Греф в феврале 2018 года заявил, что с образованием новых банковских групп конкуренция на рынке вырастет, и для конкуренции была бы благоприятна продажа части активов государства в этом секторе.

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ноябре 2017 года говорила, что к обсуждению приватизации Сбербанка России можно будет вернуться после восстановления банковского рынка РФ и роста доверия к частным банкам.

"Майские указы"

7 мая Путин подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года.

В РоссииНа выполнение нового "майского указа" Путина направят 8 трлн руб.На выполнение нового "майского указа" Путина направят 8 трлн руб.Читать подробнее

Как заявил глава государства, выступая на заседании Госдумы 8 мая, в новом майском указе поставлены масштабные и амбициозные цели. По его словам, речь идет об активной политике демографического развития и выходе на устойчивый рост численности населения, о прорыве в технологиях и науке, высоких темпах экономического развития, достижении нового качества жизни граждан, повышении их реальных доходов и кардинальном снижении бедности, о настраивании эффективной системы социальной поддержки, продолжении изменений в образовании и здравоохранении, решении жилищных и экологических проблем, поддержке культуры.

Президент отметил, что речь также идет о запуске крупных инфраструктурных, транспортных, энергетических проектах. "Развитии Дальнего Востока, Арктики, всех наших регионов, обновлении городов и поселков", - добавил Путин.

В свою очередь Медведев при утверждении его премьер-министром на том же заседании Госдумы заявил, что объем средств для выполнения майского указа президента РФ, по предварительным подсчетам, вырастет на треть - до 25 трлн рублей. "...то есть к запланированным раньше деньгам необходимо будет добавить не менее 8 трлн рублей", - сказал Медведев на заседании Госдумы.

Где взять деньги

Часть расходов на финансирование мероприятий в рамках исполнения нового майского указа Путина может быть покрыта за счет повышения НДС с 18% до 20%, писали "Ведомости". Этот вариант, который может принести бюджету 2 трлн руб. за шесть лет, сейчас является одним из наиболее вероятных, хотя и не окончательным, говорят собеседники издания. Одновременно может быть отменена и льготная ставка НДС в 10%.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Сбербанк, Герман Греф
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
Греф посоветовал продавать акции Сбербанка для выполнения указов ПутинаГреф посоветовал продавать акции Сбербанка для выполнения указов Путина
По его словам, это лучше повышения налоговПодробнее
 Нефтекомпании увеличат продажи топлива на 3% по доступным для независимых АЗС ценамНефтекомпании увеличат продажи топлива на 3% по доступным для независимых АЗС ценам
Им рекомендовали продавать на бирже не менее 10% бензина и 5% дизельного топливаПодробнее
 "Газпром" обжаловал действия приставов в Швейцарии"Газпром" обжаловал действия приставов в Швейцарии
Позднее обжалует в ГолландииПодробнее
 Минфин РФ предложил повышать пошлины на нефтепродукты вплоть до 90%Минфин РФ предложил повышать пошлины на нефтепродукты вплоть до 90%
Сейчас экспортная пошлина на масла и бензин составляет 30% от ставки пошлины на нефтьПодробнее
Договоры долевого строительства перестанут заключаться с 1 июля 2019 годаДоговоры долевого строительства перестанут заключаться с 1 июля 2019 года
Застройщики смогут привлекать средства только через банкиПодробнее
 АСВ сообщило о возможной страховке по вкладам в отдельных случаях до 10 млн рублейАСВ сообщило о возможной страховке по вкладам в отдельных случаях до 10 млн рублей
Речь идет о дополнительной защите по социальным выплатамПодробнее
 Путин пообещал не менять НДФЛ и не вводить налог с продажПутин пообещал не менять НДФЛ и не вводить налог с продаж
Вместе с тем, по словам президента, предстоит "настройка налоговой системы"Подробнее
 Греф предложил властям подключить Сбербанк к проекту маркировки товаровГреф предложил властям подключить Сбербанк к проекту маркировки товаров
По его мнению, банк своим участием обеспечит конкуренцию и поможет распределить нагрузку на бизнесПодробнее
 ФАС не нашла нарушения в приеме только карт Visa на стадионах ЧМ-2018ФАС не нашла нарушения в приеме только карт Visa на стадионах ЧМ-2018
FIFA, которая сама определяет контрагентов, выбрала именно эту платежную системуПодробнее
 Набиуллина спрогнозировала последствия снижения акцизов на бензинНабиуллина спрогнозировала последствия снижения акцизов на бензин
Глава Банка России не предполагает снижения ценПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 7 июня7 фото
07 июня
Фотохроника 7 июня
Фотохроника 6 июня6 фото
06 июня
Фотохроника 6 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреТрамп высказался за возвращение России в G8В РоссииПравительство РФ определилось с проектом пенсионной реформыЭкономикаНефтекомпании увеличат продажи топлива на 3% по доступным для независимых АЗС ценамВ РоссииГорькова обвинили в хищении у "Роснано" на сумму около 200 млн рублейВ миреВ Минобороны РФ опровергли информацию о российском авиаударе в сирийском ИдлибеВ миреНа Даунинг-стрит опровергли сообщения о нежелании Трампа отдельно встречаться с Мэй

Порошенко заявил, что минского формата переговоров не существует

Украинский президент заявил студенту Киевского университета, что есть только нормандский формат Подробнее

Приставы начали изымать имущество родственников Захарченко

Надаль обыграл дель Потро и стал вторым финалистом "Ролан Гаррос"

Греф посоветовал продавать акции Сбербанка для выполнения указов Путина

Греф посоветовал продавать акции Сбербанка для выполнения указов ПутинаПо его словам, это лучше повышения налогов Подробнее

Туск призвал лидеров G7 выступить в защиту Олега Сенцова

Глава МЧС России отменил приказ о запрещении проверок малого и среднего бизнеса

В "Яблоке" решили выдвинуть в мэры Москвы Елену Русакову

В "Яблоке" решили выдвинуть в мэры Москвы Елену РусаковуКандидатуру Митрохина исполком бюро партии не согласовал Подробнее

Pioneering Spirit направился в Черное море для продолжения укладки "Турецкого потока"

Экипаж "Союза МС-09" после стыковки перешел на борт МКС

Десять тысяч палестинцев собрались на акцию протеста на границе сектора Газа

Суд немецкого Аахена обязал власти города запретить въезд старого дизельного транспорта

ФСИН попросила продлить испытательный срок Навального по делу "Кировлеса"

"Мир Юрского периода 2": Экономика против экологии

"Мир Юрского периода 2": Экономика против экологииВ российский прокат вышел новый фильм про Парк Юрского периода, в котором герои сражаются не с динозаврами, а за них Подробнее

В НАСА допустили участие иностранных астронавтов к полету вокруг Луны на корабле Orion

Козак обсудит с главами регионов РФ ситуацию на рынке нефтепродуктов

В Чернобыльской зоне отчуждения вновь возник пожар

Ректор МГУ вступился за студента, разрисовавшего баннер с рекламой к ЧМ-2018

Итальянский премьер не исключил наложение вето на продление санкций против РФ

Минприроды предложило оборудовать лесовозы системой ГЛОНАСС

Медведев изучит идею передавать непроданные продукты на благотворительность

Использование дронов ограничат в Подмосковье на время ЧМ-2018

"Тоттенхэм" продлил контракт с форвардом сборной Англии Кейном

Туск назвал число участников формата G7 "счастливым"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru