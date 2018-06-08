Греф посоветовал продавать акции Сбербанка для выполнения указов Путина

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Вместо повышения налогов лучше продавать акции компаний, в частности, Сбербанка России, считает глава Сбербанка Герман Греф.

"Я не вижу ни одного основания, почему нас надо держать сейчас, когда требуются деньги на выполнение указов президента. Лучше вместо повышения налогов продать какие-то акции компаний, которые продаваемые. Сбербанк - абсолютно продаваемая история", - сказал Греф на пресс-конференции после годового собрания акционеров.

По словам топ-менеджера, можно было бы продать принадлежащие ЦБ РФ акции Сбербанка "и на эти деньги провести какие-то реформы, развивать инфраструктуру".

Банку России принадлежит 52,32% голосующих акций Сбербанка, остальные бумаги находятся в свободном обращении.

Комментарий ЦБ

Позднее в пятницу мнение Грефа прокомментировал первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов. "Сегодня в ЦБ, по крайней мере, этой дискуссии нет. Мы исходим из того, что закон не разрешает нам продавать Сбербанк. Там четкая норма, запрещающая продажу Сбербанка. То, что можно было продать по соглашению с правительством, Банк России продал. Сейчас прямой запрет", - сообщил Швецов журналистам в рамках Международного финансового конгресса. Первый зампред ЦБ также отметил, что сейчас нет никакой дискуссии с правительством по этому поводу.

В феврале 2018 года Греф говорил, что считает хорошей идеей приватизацию ряда банков с государственным капиталом после выборов. Выборы президента РФ состоялись 18 марта.

ЦБ во втором полугодии 2017 года взял на санацию сразу три крупных банковских группы - "ФК Открытие", Бинбанк и Промсвязьбанк. В результате действий ЦБ доля госбанков в активах банковского сектора РФ выросла до 66,2% с 59,2% на начало 2017 года. Греф в феврале 2018 года заявил, что с образованием новых банковских групп конкуренция на рынке вырастет, и для конкуренции была бы благоприятна продажа части активов государства в этом секторе.

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ноябре 2017 года говорила, что к обсуждению приватизации Сбербанка России можно будет вернуться после восстановления банковского рынка РФ и роста доверия к частным банкам.

"Майские указы"

7 мая Путин подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года.

Как заявил глава государства, выступая на заседании Госдумы 8 мая, в новом майском указе поставлены масштабные и амбициозные цели. По его словам, речь идет об активной политике демографического развития и выходе на устойчивый рост численности населения, о прорыве в технологиях и науке, высоких темпах экономического развития, достижении нового качества жизни граждан, повышении их реальных доходов и кардинальном снижении бедности, о настраивании эффективной системы социальной поддержки, продолжении изменений в образовании и здравоохранении, решении жилищных и экологических проблем, поддержке культуры.

Президент отметил, что речь также идет о запуске крупных инфраструктурных, транспортных, энергетических проектах. "Развитии Дальнего Востока, Арктики, всех наших регионов, обновлении городов и поселков", - добавил Путин.

В свою очередь Медведев при утверждении его премьер-министром на том же заседании Госдумы заявил, что объем средств для выполнения майского указа президента РФ, по предварительным подсчетам, вырастет на треть - до 25 трлн рублей. "...то есть к запланированным раньше деньгам необходимо будет добавить не менее 8 трлн рублей", - сказал Медведев на заседании Госдумы.

Где взять деньги

Часть расходов на финансирование мероприятий в рамках исполнения нового майского указа Путина может быть покрыта за счет повышения НДС с 18% до 20%, писали "Ведомости". Этот вариант, который может принести бюджету 2 трлн руб. за шесть лет, сейчас является одним из наиболее вероятных, хотя и не окончательным, говорят собеседники издания. Одновременно может быть отменена и льготная ставка НДС в 10%.