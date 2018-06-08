Рубль отыграл утренние потери к доллару и евро благодаря заявлению Трампа

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Доллар США лишь слегка повышается, евро снижается на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль отыграл значительную часть потерь и повышается к бивалютной корзине на фоне заявления президента США Дональда Трампа о необходимости вернуть Россию в G8.

Курс доллара США составил 62,47 руб./$1 в 15:00 по Москве, что на 5 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 73,56 руб./EUR1, опустившись на 8,5 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 1,1 копейки - до 67,46 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль сумел отыграть значительную часть потерь первой половины дня благодаря заявлению президента США Трампа о возможном возвращении России в G8. Как сообщило агентство Bloomberg, американский президент сообщил журналистам, что выступает за возвращение России в "восьмерку" перед тем, как отправиться в Канаду на саммит G7.

"Возможно, я буду неполиткорректным, но нравится вам это или нет, нам нужно решать мировые проблемы. А в G7, которая раньше была G8, решили прогнать Россию. Теперь следовало бы пустить ее обратно, потому что нам нужно, чтобы Россия была за столом переговоров", - заявил Трамп.

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в ходе торгов в пятницу и завершают неделю в небольшом минусе (с начала недели цена Brent опустилась на 40 центов, WTI - на 10 центов). Котировка августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве опустилась на 1,09% - до $76,48 за баррель. WTI с поставкой в июле на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени подешевела на 0,64% - до $65,53 за баррель.

Цены на нефть оказались под давлением в последние дни из-за опасений, что ОПЕК может увеличить добычу нефти под давлением со стороны России и Саудовской Аравии. При этом эксперты отмечают, что предстоящая встреча ОПЕК+ в Вене может быть напряженной, и нет уверенности в том, что страны придут к общему мнению по вопросу добычи.

За неделю до мероприятия ОПЕК+ президент России Владимир Путин встретится с принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом на открытии Чемпионата мира по футболу, и участники рынка надеются получить новые детали относительно дальнейших планов двух крупнейших экспортеров нефти.

Кроме того, трейдеры опасаются продолжения наращивания темпов нефтедобычи в Штатах. Американская нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила о росте числа действующих нефтяных и газовых буровых установок в США в мае на 35 относительно апреля, до 1046 единиц, что является максимумом с марта 2015 года.

Как подчеркнул в интервью "Интерфаксу" начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" Александр Карпов, динамика рубля в пятницу определялась несколькими факторами. "Утреннее снижение рубля к доллару и евро было обусловлено общим спадом на рынках emerging markets, а также приближением длительных выходных, из-за чего многие трейдеры закрывали "короткие" позиции в валюте. Во второй половине дня движение развернулось, и рубль отыграл почти все потери первой половины дня. Основным катализатором послужило заявление Трампа, что он считает необходимым вернуть Россию в "Большую восьмерку". Рынок посчитал это хорошим геополитическим признаком, что прилично добавило оптимизма рублю и рублевым активам", - подчеркнул Карпов.

"С открытия валютных торгов в пятницу доллар продолжил наступление, начатое еще накануне. Днем американская валюта поднималась выше 62,9 руб./$1, прибавляя на максимуме 53 копейки к уровню закрытия четверга и обновив новый пик с 8-го мая. Однако дальнейшее продвижение доллара на уровень в 63 руб./$1 было остановлено высказыванием американского президента о возможности возврата России в формат G8. После таких слов отечественная валюта быстро отыграла все потери пятницы и даже вышла в плюс, почти достигнув отметки в 62,2 руб./$1. Однако итоги рабочего дня рублю подпортили котировки нефти, которые скорректировались с $77 за баррель марки Brent в район $76,4. К вечеру отечественная валюта немного уступала американской, однако сопоставимые потери несли и другие валюты развивающихся рынков за исключением бразильского реала, прибавлявшего более 3% на данных об ускорении инфляции в стране за май", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 9 июня на 85,55 копейки, до 62,668 руб./$1, и увеличил курс евро на 72,3 копейки, до 73,7916 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос на 71,08 копейки по отношению к четвергу и составил 62,6435 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве пятницы увеличился на 53,96 копейки и составил 62,6288 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $5 млрд 931,429 млн, из которых $1 млрд 514,848 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $4 млрд 416,581 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 60,07 копейки, до 73,7389 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК пятницы увеличился на 34,44 копейки и составил 73,6524 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR770,176 млн, из которых EUR270,726 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR499,45 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на уровнях 7,25% и 7,29% годовых соответственно, ставки на сроки 1, 3 и 6 месяца - на отметках 7,38%, 7,44% и 7,38% годовых соответственно.