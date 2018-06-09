Трамп опоздал на посвященный гендерному равенству завтрак на саммите G7

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп опоздал на завтрак в рамках проходящего в канадском курортном городке Ла-Мальбе саммита G7, сообщает в субботу агентство Associated Press.

Завтрак и последующее за ним заседание станут последним мероприятием, которое президент США посетил в ходе саммита G7. Они посвящены теме гендерного равенства.

Хозяин саммита премьер-министр Канады Джастин Трюдо решил начать мероприятие, не дожидаясь опоздывающих.

Как отмечает агентство, ДТрюдо сделал приоритетным именно вопрос гендерного равенства на встрече G7.

По информации пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, Трамп покинет саммит G7 утром в субботу сразу после сессии, посвященной гендерному равенству и расширению возможностей женщин, которая завершится приблизительно в 10:30 утра по местному времени.

Таким образом, Трамп пропустит сессии саммита, посвященные изменению климата и чистой энергии, а также океанам.

По вопросу изменения климата, как сообщалось, между Трампом и другими лидерами стран G7 существуют серьезные противоречия.

Вместо Трампа на саммите G7 останется высокопоставленный сотрудник Белого дома, а президент США, тем временем, направится в Сингапур.