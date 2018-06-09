Экономика

Рынок акций РФ в субботу подрос в одиночестве в ожидании итогов саммита G7

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в рабочую субботу подрос в рамках коррекции при низкой активности торгов в отсутствие нерезидентов, игроки ожидали итоговых новостей с саммита G7 в Канаде, где главной темой обсуждения является внешняя торговля и усиление протекционизма; в аутсайдерах выступили бумаги "МРСК Центра и Приволжья" из-за отсечки на бирже дивидендов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2281,51 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1149,19 пункта (+0,6%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,4%.

Доллар подрос до 62,51 руб./$1 (+0,2 рубля).

По итогам рабочей шестидневки индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,6-1,3%, доллар вырос на 0,32 рубля.

Подорожали в субботу рублевые бумаги "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,4%), "Норникеля" (+1,1%), "Северстали" (+1%), "Магнитогорского +0,8%металлургического комбината" (+0,9%), "Мосбиржи" (+0,9%), "Башнефти" (+0,9%), Сбербанка (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), "Газпрома" (+0,7%), ПАО "Полюс" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,6% и +0,6% "префы").

Глава "Газпром нефти" (+0,4%) Александр Дюков в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что текущий год будет более удачный, чем 2017 год, если учитывать результаты первого квартала 2018 года (показатель EBITDA увеличился более чем на 30%, рост чистой прибыли составил 12,5%), поэтому есть все основания рассчитывать на более высокие дивиденды.

По его словам, конкретные цифры роста будут зависеть от цены на нефть, решения ОПЕК+. "Если разрешат увеличить добычу нефти во втором полугодии, это дополнительно повлияет на наши финансовые результаты - они будут значительно лучше результатов 2017 года", - отметил Дюков.

Просели акции "РусАла" (-0,7%), "Распадской" (-0,4%), "Ростелекома" (-0,2%).

Президент США Дональд Трамп в пятницу перед отправлением в Канаду на саммит G7 заявил, что выступает за возвращение России в G8. Однако европейские страны-участницы "Группы семи" единогласно высказались против призыва президента США восстановить Россию в этой структуре, сообщила канцелярия президента Франции Эмманюэля Макрона.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в субботу, что Россия никогда не просила вернуть ее в G8, считает "двадцатку" (G20) самым перспективным форматом на будущее.

Индексы в США в пятницу выросли на 0,1-0,3% и прибавили по итогам недели, Dow Jones достиг максимума с марта, а его подъем по итогам торговой недели составил 2,8% и также был самым значительным с марта. S&P 500 прибавил за неделю 1,6%, Nasdaq - 1,2%.

В пятницу в канадском Квебеке стартовал двухдневный саммит G7, перед началом которого и в первые часы напряженность между США и остальными участниками встречи лишь нарастала. Главными вопросами, из-за которых возникли противоречия, стали международная торговля, ядерная сделка с Ираном и Парижское соглашение по климату. Ожидается, что Трамп покинет Канаду за несколько часов до завершения саммита из-за запланированной встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре.

В субботу Трамп заявил, что страны G7 остаются приверженными задаче сдерживать ядерные амбиции Ирана. Также, по его словам, лидеры стран "Группы семи" в ходе саммита в Канаде провели "крайне продуктивные" переговоры по вопросам торговли.

"Вопрос торговли был одним из самых главных вопросов (обсуждаемых на саммите - ИФ). Это очень важная тема, потому что из США (другие страны - ИФ) уже десятки лет извлекают выгоду, и это не может продолжаться", - сказал он на пресс-конференции в субботу.

Президент РФ Владимир Путин, находящийся с официальным визитом в Китае, в ходе трехсторонней встречи с главами КНР и Монголии в Циндао поддержал идею монгольских партнеров, предложивших свою территорию для строительства нефте- и газопроводов из России в Китай.

Нефть в пятницу подешевела и завершила незначительным снижением третью неделю на фоне сохранения важнейших для рынка факторов: увеличения добычи в США и ожидаемого сокращения поставок из Ирана и Венесуэлы, а также реакции ОПЕК+ на эти колебания. Стоимость августовских фьючерсов на Brent в пятницу просела до $76,34 за баррель (-1,3%), июльская цена WTI - до $65,56 за баррель (-0,6%).

Через две недели государства ОПЕК, Россия и ряд других участников соглашения об ограничении нефтедобычи встретятся в Вене для обсуждения вариантов дальнейшего развития событий, включая смягчение действующих ограничений.

Глава "Газпром нефти" Дюков считает необходимым, чтобы страны ОПЕК+ на заседании 22-23 июня приняли решение об увеличении нефтедобычи. Как заявил топ-менеджер в эфире телеканала "Россия 24", рынок уже близок к перегреву, никто не заинтересован в высокой волатильности, которая может последовать за этим.

Нефтесервисная компания Baker Hughes в пятницу сообщила об очередном увеличении числа активных буровых установок в США (+1 единица, до 862 штук).

По словам аналитика компании "БКС Глобал Маркетс" Марка Брэдфорда, перспектива ужесточения политики мировых центробанков (ЕЦБ, ФРС на следующей неделе) способствует консерватизму инвесторов и выводу средств из рискованных активов.

В ходе саммита G7 Д.Трамп, как и ожидалось, не пошел ни на какие уступки, сохранив позицию приоритетности интересов США, то есть риски торговых войн не исчезли. Снижение цен на Brent также не удивляет и не вдохновляет.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, после волны распродаж в пятницу российские участники торгов не обнаружили в субботу поводов для дальнейшей паники. Более того, вести из канадского Квебека, где проходит саммит G7, говорят о возможном улучшении внешнеполитической и экономической ситуации для РФ. Новый премьер Италии вовсе заявил, что его страна может заблокировать продление европейских ограничений для России. Президент США высказался за привлечение РФ к ответственности за судьбы мира в рамках G8. Также развивается идея возможной встречи президентов РФ и США. На неделе об этом говорил премьер Австрии, в пятницу в Финляндии состоялась очередная встреча начальников штабов РФ и США.

Президент РФ Путин также высказал надежду, что отношения между двумя странами могут наладиться, а встреча с Трампом имеет смысл. Соответственно, внешний фон внес свою лепту в повышение отечественных индексов, хотя в эту субботу на лентах новостей почти нет важных сообщений. Акционеры "Газпром нефти" утвердили дивиденды за 2017 год в размере 15 рублей на акцию.

Внешние инвесторы не торопятся вкладываться в рискованные активы, когда впереди ожидается повышение ставки ФРС. Тем не менее, внешний отток средств компенсируется внутренним притоком: в мае россияне потратили около 15,3 млрд рублей на покупку паев инвестиционных фондов, что является историческим рекордом и на 1,3 млрд рублей больше, чем в апреле.

По словам старшего риск-менеджера ИК "Норд-Капитал" Виталия Манжоса, рынок акций после роста утром весь день находился в состоянии безыдейной консолидации.

Дальнейшая среднесрочная траектория отдельных бумаг определится уже на следующей неделе, вместе с ростом оборота торгов до стандартной величины. С технической точки зрения в пятницу наблюдалась попытка выхода индексов МосБиржи и РТС из состояния среднесрочной консолидации. Однако наметившееся нисходящее движение может не получить дальнейшего развития, поскольку пятничные распродажи не имели явных рациональных оснований и носили скорее эмоциональный характер.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российские фондовые индексы в субботу вернулись к нижним границам краткосрочных "боковиков" (2280 пунктов для индекса МосБиржи и 1150 пунктов для индекса РТС), которые пробили вниз накануне. Отскок рынка в субботу представляется коррекционным, при этом сохраняются риски возобновления продаж на следующей неделе.

По словам аналитика ГК "Инстафорекc" Игоря Ковалева, коррекционный импульс российских индексов в субботу носил сдержанный характер в отсутствие катализаторов.

Акции "Мечела" подросли всего на 0,1%. Инвесторов не воодушевила новость о том, что российская компания и японская JFE Steel пролонгировали соглашение о поставках угольной продукции в Японию еще на три года (до июня 2021 года). В рамках достигнутых договоренностей "Мечел" будет ежегодно поставлять JFE Steel до 1,5 млн тонн угля для металлургии. Также компания планирует довести долю, приходящуюся на японского партнера, до 15% от общего объема экспортных продаж.

В начале следующей недели рынки будут отыгрывать итоги саммита G7, и если первоначальной реакцией инвесторов будет бегство от рисков, то к середине недели страсти уже поутихнут, что ослабит потенциальное давление на российский рынок акций, считает эксперт.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (+5%), "Росгосстраха" (+4,7%), "префы" "Казаньоргсинтеза" (+4,4%), "МРСК Северо-Запада" (+3,3%).

Подешевели бумаги "МРСК Центра и Приволжья" (-11,8%, до 0,308 рубля) из-за отсечки на бирже дивидендной составляющей (закрытие реестра под дивиденды 12 июня, выплаты за 2017 год составят 0,0402 рубля на акцию).

Также просели "префы" ПАО "Донской завод радиодеталей" (-3,5%), бумаги "Иркута" (-1,7%), "Ленэнерго" (-1,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 3,837 млрд рублей (из них 1,384 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

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Теги: Московская биржа
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