Дефицит бюджета США в мае вырос в 1,7 раза

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Дефицит госбюджета США в мае составил $146,796 млрд, что на 66% больше показателя за тот же месяц прошлого года ($88,423 млрд), сообщило министерство финансов страны.

Доходы бюджета уменьшились на 9,7% - до $217,075 млрд. При этом расходы подскочили на 10,7% и достигли $363,871 млрд.

Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем оценивали размер майского дефицита на уровне $144 млрд.

Между тем за восемь месяцев 2018 финансового года, который начался 1 октября прошлого года, отрицательное сальдо бюджета США увеличилось на 23% и составило $532,241 млрд по сравнению с $432,852 млрд за сопоставимый период годом ранее, говорится в сообщении Минфина.

Объем поступлений в бюджет с начала текущего фингода увеличился на 2,6% и превысил $2,169 трлн, в то время как затраты поднялись на 5,9% и превзошли $2,602 трлн.

Бюджетное управление Конгресса (CBO) прогнозирует в этом фингоду повышение дефицита бюджета до $804 млрд.

Дефицит госбюджета США по итогам 2017 финансового года, который завершился 30 сентября, увеличился на 13,3% и составил $665,826 млрд. Таким образом, он повысился до 3,5% ВВП против 3,2% ВВП в предшествующий год.

Последний раз профицит бюджета фиксировался в США в 2001 году. В 2009 году был отмечен максимальный дефицит в истории страны - $1,41 трлн (9,8% ВВП).

Средний размер дефицита бюджета страны за последние 50 лет составляет около 2,8% ВВП.