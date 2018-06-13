РЖД изменила график для ускоренной перевозки рыбы с Дальнего Востока

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) выделило дополнительные "нитки" графика для ускоренных перевозок рыбы с Дальнего Востока.

"Для обеспечения доставки рыбной продукции в центральную часть России в нормативный график включили пять "ниток" ускоренных рефрижераторных поездов с Дальневосточной железной дороги. Скорость составов достигает 1200 км в сутки, и в настоящий момент уже более 50% общего объема рыбы перевозится ускоренными рефрижераторными поездами", - приводит корпоративное издание РЖД слова директора компании по коммерческой деятельности - гендиректора Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО) Алексея Шило.

Для обеспечения скорости доставки и чтобы не накапливать большие партии груза также предусмотрена возможность дополнительно включать два рефконтейнера с рыбой в состав отдельных поездов. В мае уже отправлено 200 таких составов.

"Нитками" РЖД воспользуются все перевозчики для доставки рыбной продукции с Дальнего Востока в Москву, и возможность отправки небольшими партиями также будет востребована", - цитирует издание первого замгендиректора АО "Рефсервис" Олега Богомолова.

Ранее сообщалось, что Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО "Российские железные дороги") в январе-апреле 2018 года увеличила погрузку рыбы и морепродуктов на 13% по сравнению с показателем аналогичного периода 2017 года до 195,5 тыс. тонн. В том числе в контейнерах перевезено 104,7 тыс. тонн (рост на 33%).

Вместе с тем ДВЖД отмечает отрицательную динамику перевозок рыбы в вагонах-термосах и рефсекциях - на 4%, до 91 тыс. тонн.

Дальневосточная железная дорога проходит по территории шести субъектов РФ: Приморскому и Хабаровскому краям, Амурской и Сахалинской областям, Еврейской автономной области, Якутии.

Дальневосточный бассейн является основным для российской рыбодобывающей отрасли, тогда как крупнейшими потребителями выступают регионы европейской части РФ. Совокупные холодильные мощности в портах Дальнего Востока составляют 73 тыс. тонн, что не превышает 2,5% объема вылова в регионе (около 3 млн тонн в год).

В России с августа 2014 года действует продовольственное эмбарго, в том числе на поставки рыбы и рыбной продукции из США, ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.