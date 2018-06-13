Экономика

РЖД изменила график для ускоренной перевозки рыбы с Дальнего Востока

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) выделило дополнительные "нитки" графика для ускоренных перевозок рыбы с Дальнего Востока.

"Для обеспечения доставки рыбной продукции в центральную часть России в нормативный график включили пять "ниток" ускоренных рефрижераторных поездов с Дальневосточной железной дороги. Скорость составов достигает 1200 км в сутки, и в настоящий момент уже более 50% общего объема рыбы перевозится ускоренными рефрижераторными поездами", - приводит корпоративное издание РЖД слова директора компании по коммерческой деятельности - гендиректора Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО) Алексея Шило.

Для обеспечения скорости доставки и чтобы не накапливать большие партии груза также предусмотрена возможность дополнительно включать два рефконтейнера с рыбой в состав отдельных поездов. В мае уже отправлено 200 таких составов.

"Нитками" РЖД воспользуются все перевозчики для доставки рыбной продукции с Дальнего Востока в Москву, и возможность отправки небольшими партиями также будет востребована", - цитирует издание первого замгендиректора АО "Рефсервис" Олега Богомолова.

Ранее сообщалось, что Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО "Российские железные дороги") в январе-апреле 2018 года увеличила погрузку рыбы и морепродуктов на 13% по сравнению с показателем аналогичного периода 2017 года до 195,5 тыс. тонн. В том числе в контейнерах перевезено 104,7 тыс. тонн (рост на 33%).

Вместе с тем ДВЖД отмечает отрицательную динамику перевозок рыбы в вагонах-термосах и рефсекциях - на 4%, до 91 тыс. тонн.

Дальневосточная железная дорога проходит по территории шести субъектов РФ: Приморскому и Хабаровскому краям, Амурской и Сахалинской областям, Еврейской автономной области, Якутии.

Дальневосточный бассейн является основным для российской рыбодобывающей отрасли, тогда как крупнейшими потребителями выступают регионы европейской части РФ. Совокупные холодильные мощности в портах Дальнего Востока составляют 73 тыс. тонн, что не превышает 2,5% объема вылова в регионе (около 3 млн тонн в год).

В России с августа 2014 года действует продовольственное эмбарго, в том числе на поставки рыбы и рыбной продукции из США, ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: ржд, рыба
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Курс биткойна рухнул более чем на 10% после кибератаки на корейскую биржуКурс биткойна рухнул более чем на 10% после кибератаки на корейскую биржу
По некоторым оценкам, стоимость украденных криптовалют составляет более $40 млнПодробнее
 Россельхознадзор начнет снимать запрет на ввоз из Белоруссии молочной продукцииРоссельхознадзор начнет снимать запрет на ввоз из Белоруссии молочной продукции
Поставки, запрещенные 6 июня, разрешили трем предприятиямПодробнее
 РФ и Белоруссия подписали "дорожную карту" по снятию ограничений на молокоРФ и Белоруссия подписали "дорожную карту" по снятию ограничений на молоко
Россельхознадзор с 6 июня ввел временные ограничения на ввоз белорусской молочной продукции в таре более 2,5 лПодробнее
 Замглавы Минэнерго: нам предстоит большая работа в части акцизов на топливо на 2019 годЗамглавы Минэнерго: нам предстоит большая работа в части акцизов на топливо на 2019 год
Анастасия Бондаренко рассказала о ближайших задачах министерстваПодробнее
Титов предложил ввести сбор на импортные винаТитов предложил ввести сбор на импортные вина
По мнению бизнес-омбудсмена, семье которого принадлежит "Абрау-Дюрсо", вырученные средства можно направить на поддержку российских виноделовПодробнее
 Греф посоветовал продавать акции Сбербанка для выполнения указов ПутинаГреф посоветовал продавать акции Сбербанка для выполнения указов Путина
По его словам, это лучше повышения налоговПодробнее
 Нефтекомпании увеличат продажи топлива на 3% по доступным для независимых АЗС ценамНефтекомпании увеличат продажи топлива на 3% по доступным для независимых АЗС ценам
Им рекомендовали продавать на бирже не менее 10% бензина и 5% дизельного топливаПодробнее
 "Газпром" обжаловал действия приставов в Швейцарии"Газпром" обжаловал действия приставов в Швейцарии
Позднее обжалует в ГолландииПодробнее
 Минфин РФ предложил повышать пошлины на нефтепродукты вплоть до 90%Минфин РФ предложил повышать пошлины на нефтепродукты вплоть до 90%
Сейчас экспортная пошлина на масла и бензин составляет 30% от ставки пошлины на нефтьПодробнее
 Договоры долевого строительства перестанут заключаться с 1 июля 2019 годаДоговоры долевого строительства перестанут заключаться с 1 июля 2019 года
Застройщики смогут привлекать средства только через банкиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына6 фото
12 июня
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына
Фотохроника 9 июня7 фото
09 июня
Фотохроника 9 июня
Лучшие фото недели10 фото
09 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСША обвинили пять граждан РФ в сговоре с целью обхода санкций против СирииВ России"Почта России" попросила отложить снижение беспошлинного порога для интернет-покупокСпортДжефф Монсон получил российский паспортВ РоссииВ рамках дела о гибели людей в Волгограде задержан владелец лодочной станцииВ миреЯпония потребовала объяснений от Трампа за слова об отказе от учений с Южной КореейВ миреВ Париже освободили захваченных заложников

В Госдуме подготовили новую редакцию закона о наказании за исполнение иностранных санкций

Задержанные во Владивостоке активисты "Открытой России" обжаловали в ЕСПЧ действия полиции

РЖД изменила график для ускоренной перевозки рыбы с Дальнего Востока

Москвичи бывали за границей вдвое чаще, чем остальные россияне

"Почта России" попросила отложить снижение беспошлинного порога для интернет-покупок

"Почта России" попросила отложить снижение беспошлинного порога для интернет-покупокФГУП рискует понести финансовые потери, кроме того, снижение с 2019 года лимита до 200 евро в месяц может привести к проблемам на таможне Подробнее

Иранский тренер призвал Nike извиниться за отказ обеспечить сборную по футболу формой

Tesla уволит около 9% сотрудников

На западе России началась тренировка с участием 30 тысяч военных

В Москве во время ЧМ организуют бесплатные экскурсии про футбол

Подмосковную дивизию усилили двумя десятками БМП с новыми радиостанциями

Врио главы Якутии сократил свыше 170 чиновников

В Индии 16 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом

Дефицит бюджета США в мае вырос в 1,7 раза

S&P 500 и Nasdaq выросли вслед за акциями технологических и потребительских компаний

Нефть Brent подешевела до $75,63 на данных о росте запасов в США

США обвинили пять граждан РФ в сговоре с целью обхода санкций против Сирии

США обвинили пять граждан РФ в сговоре с целью обхода санкций против СирииЗа поставку авиационного топлива и перевод денег в Сирию им грозит до 25 лет тюрьмы Подробнее

Суд разрешил слияние Time Warner и AT&T

Сделку стоимостью $80 млрд обещал заблокировать Дональд Трамп Подробнее

Что случилось этой ночью: среда, 13 июня

Япония ждет объяснений Трампа; граждане Македонии проголосуют за новое название Подробнее

Роспотребнадзор установил источники инфекции в лагере в Свердловской области

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru