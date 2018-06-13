Белорусский премьер призвал полностью перейти на нацвалюты в ценообразовании с РФ

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Глава правительства Белоруссии Андрей Кобяков отметил высокую долю расчетов в нацвалютах между Россией и Белоруссией. "Хорошо было бы, если бы наш весь товарооборот формировался и в области ценообразования формировался в нацвалютах", - сказал Кобяков на заседании Совмина Союзного государства России и Белоруссии.

Он также предложил закрепить в качестве стратегической задачи выход на ранее существовавший уровень товарооборота в объеме свыше $40 млрд.

В свою очередь, премьер РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что значительная часть взаиморасчетов между Россией и Белоруссией происходит в российских рублях.

"Порядка 83% в прошлом году были проведены в российских рублях, что само по себе неплохо. Это говорит об определенном доверии к российской национальной валюте, а, во-вторых, что самое главное, снижает нашу зависимость от внешней конъюнктуры", - сказал в связи с этим Медведев.

Он также отметил, что Российской Федерации и Белоруссии нужно и дальше устранять препятствия для взаимного доступа товаров и услуг, а также увеличивать производство наукоемкой продукции и экспортно-ориентированных товаров.

"Одна из наших главных целей - увеличение доли наукоемкой продукции с высокой степенью переработки. Нужно создавать на территории России и Белоруссии условия для экспортно-ориентированных товаров", - продолжил глава российского правительства.

Он напомнил, что в повестку дня нынешнего заседания Совмина Союзного государства включен вопрос о развитии объединенной транспортной системы.