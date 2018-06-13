Главные новости
КультураГоворухина госпитализировали в крайне тяжелом состоянииМосква30-градусная жара придет в Москву в начале следующей неделиСпортГлавный тренер сборной Испании Лопетеги уволен перед стартом ЧМ
Экономика

Белорусский премьер призвал полностью перейти на нацвалюты в ценообразовании с РФ

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Глава правительства Белоруссии Андрей Кобяков отметил высокую долю расчетов в нацвалютах между Россией и Белоруссией. "Хорошо было бы, если бы наш весь товарооборот формировался и в области ценообразования формировался в нацвалютах", - сказал Кобяков на заседании Совмина Союзного государства России и Белоруссии.

Он также предложил закрепить в качестве стратегической задачи выход на ранее существовавший уровень товарооборота в объеме свыше $40 млрд.

В свою очередь, премьер РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что значительная часть взаиморасчетов между Россией и Белоруссией происходит в российских рублях.

"Порядка 83% в прошлом году были проведены в российских рублях, что само по себе неплохо. Это говорит об определенном доверии к российской национальной валюте, а, во-вторых, что самое главное, снижает нашу зависимость от внешней конъюнктуры", - сказал в связи с этим Медведев.

Он также отметил, что Российской Федерации и Белоруссии нужно и дальше устранять препятствия для взаимного доступа товаров и услуг, а также увеличивать производство наукоемкой продукции и экспортно-ориентированных товаров.

"Одна из наших главных целей - увеличение доли наукоемкой продукции с высокой степенью переработки. Нужно создавать на территории России и Белоруссии условия для экспортно-ориентированных товаров", - продолжил глава российского правительства.

Он напомнил, что в повестку дня нынешнего заседания Совмина Союзного государства включен вопрос о развитии объединенной транспортной системы.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Белоруссия, Дмитрий Медведев, Андрей Кобяков
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Курс биткойна рухнул более чем на 10% после кибератаки на корейскую биржуКурс биткойна рухнул более чем на 10% после кибератаки на корейскую биржу
По некоторым оценкам, стоимость украденных криптовалют составляет более $40 млнПодробнее
 Россельхознадзор начнет снимать запрет на ввоз из Белоруссии молочной продукцииРоссельхознадзор начнет снимать запрет на ввоз из Белоруссии молочной продукции
Поставки, запрещенные 6 июня, разрешили трем предприятиямПодробнее
 РФ и Белоруссия подписали "дорожную карту" по снятию ограничений на молокоРФ и Белоруссия подписали "дорожную карту" по снятию ограничений на молоко
Россельхознадзор с 6 июня ввел временные ограничения на ввоз белорусской молочной продукции в таре более 2,5 лПодробнее
 Замглавы Минэнерго: нам предстоит большая работа в части акцизов на топливо на 2019 годЗамглавы Минэнерго: нам предстоит большая работа в части акцизов на топливо на 2019 год
Анастасия Бондаренко рассказала о ближайших задачах министерстваПодробнее
Титов предложил ввести сбор на импортные винаТитов предложил ввести сбор на импортные вина
По мнению бизнес-омбудсмена, семье которого принадлежит "Абрау-Дюрсо", вырученные средства можно направить на поддержку российских виноделовПодробнее
 Греф посоветовал продавать акции Сбербанка для выполнения указов ПутинаГреф посоветовал продавать акции Сбербанка для выполнения указов Путина
По его словам, это лучше повышения налоговПодробнее
 Нефтекомпании увеличат продажи топлива на 3% по доступным для независимых АЗС ценамНефтекомпании увеличат продажи топлива на 3% по доступным для независимых АЗС ценам
Им рекомендовали продавать на бирже не менее 10% бензина и 5% дизельного топливаПодробнее
 "Газпром" обжаловал действия приставов в Швейцарии"Газпром" обжаловал действия приставов в Швейцарии
Позднее обжалует в ГолландииПодробнее
 Минфин РФ предложил повышать пошлины на нефтепродукты вплоть до 90%Минфин РФ предложил повышать пошлины на нефтепродукты вплоть до 90%
Сейчас экспортная пошлина на масла и бензин составляет 30% от ставки пошлины на нефтьПодробнее
 Договоры долевого строительства перестанут заключаться с 1 июля 2019 годаДоговоры долевого строительства перестанут заключаться с 1 июля 2019 года
Застройщики смогут привлекать средства только через банкиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына6 фото
12 июня
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына
Фотохроника 9 июня7 фото
09 июня
Фотохроника 9 июня
Лучшие фото недели10 фото
09 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
КультураГоворухина госпитализировали в крайне тяжелом состоянииМосква30-градусная жара придет в Москву в начале следующей неделиСпортГлавный тренер сборной Испании Лопетеги уволен перед стартом ЧМВ миреСША обвинили пять граждан РФ в сговоре с целью обхода санкций против СирииВ России"Почта России" попросила отложить снижение беспошлинного порога для интернет-покупокМоскваГлава Серпуховского района Подмосковья задержан

В Симферополе произошли перебои с электроснабжением и мобильной связью

Путин назначил Криворучко замминистра обороны РФ

Национальный день домбры учрежден в Казахстане

Восстановлено сквозное движение по улице Богданова на юго-западе Москвы

Число кандидатов в мэры Москвы увеличилось до 11

В правительстве Подмосковья заявили о снижении числа жалоб на запах от "Ядрово"

Зятя испанского короля обязали явиться в любую тюрьму страны для отбытия наказания

Гинер назвал бюджет ФК ЦСКА на следующий сезон

СМИ Северной Кореи умолчали про условие Трампа для снятия санкций США

Устный ЕГЭ по иностранным языкам сдавали почти 90 тыс. человек

На премию ТЭФИ-2018 подали рекордное количество заявок

Фернандо Йерро возглавил сборную Испании по футболу

Фернандо Йерро возглавил сборную Испании по футболуЭкс-футболист "Реала" будет руководить командой во время ЧМ-2018 в России Подробнее

Написавшему на баннере ЧМ "нет фан-зоне" студенту МГУ выписали штраф

ЕК предложила увеличить финансирование внутренней безопасности ЕС до 4,8 млрд евро

Пресс-секретарь главы Серпуховского района опроверг задержание Шестуна

Назван преемник Семака в "Уфе"

Бывший замминистра культуры РФ Пирумов останется под стражей

На строительство тоннеля и развязки в Новой Москве выделено более 27,5 млрд рублей

Министр спорта Украины попросил коллег из стран-участниц ЧМ-2018 бойкотировать турнир

Система дегазации на полигоне "Ядрово" запущена на полную мощность

Британский премьер высказалась за усиление санкций против России

В Думу внесены законопроекты об ужесточении наказания за подделку паспортов и штампов

Суд в Новосибирске вынес приговор по делу о хищении более 1 млрд рублей у дольщиков

Европарламент утвердил выделение Украине помощи в размере 1 млрд евро

Немецких чиновников призвали не брать на ЧМ в Россию гаджеты из-за риска шпионажа

Немецких чиновников призвали не брать на ЧМ в Россию гаджеты из-за риска шпионажаВ Северном Рейне - Вестфалии заявили, что в РФ смартфон могут забрать на время и вернуть уже со считанными данными Подробнее

Причиной кишечной инфекции в севастопольском лагере стал золотистый стафилококк

Белорусский премьер призвал полностью перейти на нацвалюты в ценообразовании с РФ

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru