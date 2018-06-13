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Экономика

Минфин и ЦБ задумались о наделении ВЭБа полномочиями НПФа

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Министерство финансов РФ, ЦБ и новая команда Внешэкономбанка, выполняющего функции государственной управляющей компании по управлению пенсионными накоплениями граждан (ГУК), думают о судьбе "молчунов" в новой системе пенсионных накоплений (ИПК). Возможно наделение ВЭБа полномочиями негосударственного пенсионного фонда, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Сейчас есть два варианта (что делать с "молчунами" - ИФ): передать их накопления в распределительную часть или разделить их по НПФам (...) Я думаю, что надо будет сделать так, чтобы у ГУК появились полномочия НПФ. Возможно, это будет новый НПФ. Этот вопрос пока тяжело пощупать руками. В принципе идея о том, чтобы был какой-то окологосудаственный НПФ и ГУК бы сохранил свою роль, правильная", - сказал Моисеев.

Он отметил, что Минфин сейчас обсуждает этот вопрос с новой командой ВЭБа. "Думаю, что мы придем к конструкции, которая будет удачной", - сказал Моисеев.

"Условно говоря, сохраняется ГУК и под это подбирается некий НПФ. Идея эта недавно появилась, мы ее с новой командой прорабатываем", - подчеркнул замглавы Минфина.

Вопрос о том, что делать с пенсионными средствами "молчунов" в рамках индивидуального пенсионного капитала, изначально был дискуссионный. Обсуждались два варианта - конвертировать их накопления в баллы или перевести их в НПФ, выбранный рандомным путем.

Заместитель главы Пенсионного фонда РФ Николай Козлов также считает, что целесообразно создать государственный накопительный пенсионный фонд для средств "молчунов".

"Это позволило бы логично, разумно обойтись с этой большой суммой 1,7 трлн рублей (пенсионных накоплений "молчунов" в ВЭБе - ИФ) и не обижая наших дорогих россиян", - сказал Козлов на парламентских слушаниях в Госдуме.

В мае ВЭБ возглавил бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов, сменив на этом посту Сергея Горькова.

Моисеев также отметил, что в качестве пенсионного администратора на рынке пенсионных накоплений он видит структуру "Московской биржи" - "Национальный расчетный депозитарий".

"Эту тему мы с ЦБ обсуждали, и ЦБ, насколько я понимаю, ее поддерживает. Я считаю, что НРД - это организация, которая, с одной стороны, сможет справиться, с другой стороны, достаточно надежная инфраструктура, которая не является игроком на этом поле", - сказал Моисеев.

Замминистра финансов сообщил, что в течение 1-2 месяцев законопроект о системе ИПК будет представлен для общественного обсуждения. Он ожидает, что в осеннюю сессию законопроект будет внесен в Госдуму.

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Теги: Минфин РФ, ЦБ РФ, ВЭБ
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