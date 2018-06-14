"РусАл" сообщил об усложнении трансфера акций между гонконгским и московскими рынками

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - "РусАл" сообщил об усложнении процедуры перевода акционерами бумаг между гонконгским и московскими рынками.

В осуществлении этого трансфера задействован британский клиринговый центр Crest, обеспечивающий расчеты по сделкам с британскими бумагами (головная компания "РусАла", Rusal plc зарегистрирована на Джерси). Реестродержатель "РусАла" "Компьютершер Регистратор" уведомил о том, что процедура депонирования акций в Crest после включения алюминиевой компаний в санкционный список требует дополнительной информации от акционеров, что затягивает трансфер акций между гонконгским клиринговым центром и российским НДЦ, сообщил "РусАл" в четверг. Crest, в частности, может запрашивать информацию о цепочке бенефициаров, прежде чем оформить трансфер.

Олег Дерипаска контролирует 48,13% "РусАла" через En+, где ему сейчас принадлежит 66%. Эту долю планируется снизить до менее 50% в ходе реализации мер по выводу "РусАла" и En+ из-под санкций. Sual Partners Виктора Вексельберга (также включен в SDN list) владеет 26,5% "РусАла" после выкупа доли "Онэксима" в феврале. 8,75% акций "РусАла" принадлежит Glencore. Free float составляет около 13,34%.

6 апреля США объявили об очередном витке санкционной политики в отношении России. Среди оказавшихся под санкциями компаний доминируют структуры Дерипаски - "РусАл", En+, группа "ГАЗ", агрохолдинг "Кубань", Basic Element Ltd, B-Finance Ltd, "ЕвроСибЭнерго", "Русские машины". В "черный список" также включены группа "Ренова" Вексельберга, NPV Engineering и "Газпром бурение" Ротенберга, "Ладога Менеджмент" Шамалова и банк РФК (принадлежит "Рособоронэкспорту", который тоже оказался под санкциями).