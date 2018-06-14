Рынок акций США отреагировал снижением на сигналы ФРС о 4 повышениях ставки в 2018 г.

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились в среду после того, как Федеральная резервная система (ФРС) повысила базовую процентную ставку во второй раз и дала сигнал о возможности еще двух подобных действий до конца 2018 года.

По словам главы ФРС Джерома Пауэлла, повышение ставки отражает отличное состояние экономики США.

Пауэлл пообещал, что руководство ФРС продолжит внимательно следить за тем, чтобы ужесточение ДКП не происходило слишком быстро.

Цены производителей в США выросли в мае на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 3,1% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали менее значительного повышения - на 0,3% и 2,8% соответственно.

Главной причиной усиления роста цен производителей стало максимальное за три года увеличение цен на энергоносители, в том числе на бензин - на 9,8%, на авиатопливо - на 16%, на дизельное топливо - на 6,5%.

Впервые за 15 месяцев участники ежемесячного опроса Bank of American Merrill Lynch в среднем дают акциям США оценку "выше рынка" (overweight).

Акции AT&T подешевели на 6,2% на торгах в Нью-Йорке, тогда как Time Warner прибавила 1,8%. Во вторник суд в США разрешил слияние компаний стоимостью $85 млрд, несмотря на возращения американского Минюста.

Котировки акций 21st Century Fox подскочили на 7,7%, до рекорда. Comcast вступила в борьбу за активы Fox с Walt Disney, предложив на 19% больше - $35 за акцию.

Цена бумаг компании H&R Block Inc., которая помогает компаниям и физлицам готовить налоговые декларации, рухнула на 18%, несмотря на сильную квартальную отчетность и повышение дивидендов.

Капитализация General Motors повысилась на 0,6%. Крупнейший автомобилестроительный концерн США сообщил об уходе в отставку финдиректора Чака Стивенса с 1 марта 2019 года. Новым CFO с 1 сентября 2018 года станет нынешний вице-президент по корпоративным финансам Дивья Сурьядевара, она будет первой женщиной на этом посту в GM.

Стоимость бумаг Guess Inc. упала на 1,6%. Один из учредителей Guess Пол Марчиано ушел с поста исполнительного председателя совета директоров и полностью покинет компанию в следующем году из-за обвинений в ненадлежащем поведении.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии 13 июня упал на 119,53 пункта (0,47%) - до 25201,20 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 11,22 пункта (0,40%) - до 2775,63 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 8,09 пункта (0,11%) и составил 7695,70 пункта.