Рост промпроизводства и розничных продаж в Китае замедлился в мае

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Темпы роста промпроизводства в Китае в мае снизились по сравнению с предыдущим месяцем, как и темпы увеличения розничных продаж.

Объем промпроизводства повысился на 6,8% относительно мая прошлого года после повышения на 7% в апреле, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ).

Эксперты в среднем прогнозировали сохранение апрельских темпов роста показателя.

С начала 2018 года промпроизводство в Китае увеличилось на 6,9%, как и в январе-апреле.

Розничные продажи в КНР в мае выросли на 8,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после повышения на 9,4% в апреле. Консенсус-прогноз рынка для этого показателя предусматривал подъем на 9,6%.

Увеличение розничных продаж в январе-мае составило 9,5% (9,7% в январе-апреле).

Продажи домов в Китае в январе-мае повысились на 12,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года в стоимостном выражении, при том что в январе-апреле рост составлял 9,5%. В мае показатель подскочил на 23% после роста всего на 5,3% в апреле.

Рост инвестиций в основные активы за пять месяцев текущего года составил 6,1% (7% в январе-апреле), сообщило ГСУ. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 7%. Темпы повышения показателя стали минимальными с 1999 года.

Тем временем прямые иностранные инвестиции (ПИИ, FDI) в нефинансовый сектор материкового Китая в мае выросли на 7,6%, до 58,8 млрд юаней ($9,19 млрд) после сокращения на 1,1% в апреле, сообщило министерство торговли страны.

По итогам января-мая объем ПИИ увеличился на 1,3% относительно аналогичного периода прошлого года и достиг 345,6 млрд юаней.