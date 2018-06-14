СМИ узнали об уходе из Сбербанка первого зампреда правления Полетаева

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Первый зампред правления Сбербанка России Максим Полетаев уходит из кредитной организации, сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Об уходе топ-менеджера может быть объявлено на этой неделе.

Полетаев работал в Сбербанке с 1995 года. Первым зампредом стал в 2013 году, до прихода в центральный аппарат в 2009-2013 годы возглавлял Московский банк Сбербанка, ранее также руководил Байкальским банком Сбербанка и был зампредом в ярославском подразделении Сбербанка.

Полетаев курировал в Сбербанке все бизнес-направление, специализировался на взаимодействии с корпоративными клиентами. В частности, занимался работой с хорватской компанией Agrokor. На прошлой неделе глава Сбербанка Герман Греф рассказал о состоявшейся поездке Полетаева в Хорватию, где обсуждалось дальнейшее урегулирование ситуации с долгом ритейлера.